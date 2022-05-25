Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Новая циничная схема: как мошенники зарабатывают на горе людей

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 мая, 12:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какой схемой пользуются мошенники, чтобы нажиться на семьях пленных военнослужащих
Мошенники предлагают "освободить" военных из плена за деньги
Мошенники предлагают "освободить" военных из плена за деньги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине мошенники придумывают новые и новые схемы, с помощью которых выманивают из людей персональные данные и деньги. А теперь они наживаются на семьях военнослужащих, попавших в плен или считающихся без вести пропавшими.

Об опасной схеме предупредили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Реклама

В чем суть схемы

Родственникам военнослужащих ВСУ начали звонить неизвестные из подозрительных номеров, а также отправлять сообщения. За деньги они предлагают дать информацию о человеке, который находится в плену.

"Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких, злоумышленники звонят по телефону со скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение "предоставить информацию" о военном и "способствовать освобождению из плена", – говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленники выпрашивают у людей информацию, прикрываясь уточнением данных.

Реклама

Однако в Генштабе подчеркивают, что ни представители ВСУ, ни другие органы военного управления или государственные учреждения не собирают денег из семей пленных или пропавших без вести. Кроме того, освобождение из плена не происходит через выкуп.

"Вопрос освобождения военнопленных находится в исключительной компетенции органов государственной власти. Никакого сбора средств с членов семей и близких не происходит", – отметили в пресс-службе.

Как еще наживаются во время войны

"Сегодня" уже писали про схемы, придуманные во время войны. В частности, есть виды афер, направленные на чувства украинцев.

Реклама

Например, мошенники размещают фейковые объявления по сбор денег на лечение детей, которые якобы пострадали во время войны

Для этого создают специальные фишинговые сайты, которые имитируют настоящие сайты благотворительных организаций, но вместо пожертвований они до нитки обдирают украинцев.

"Сегодня" также рассказывали о помощи для семей добровольцев Сил территориальной обороны ВСУ и членов добровольческих формирований территориальных общин. Для них Кабмин расширил льготы.

"Добровольцы Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, члены добровольческих формирований территориальных общин будут иметь возможность получить денежные выплаты, предусмотренные в случае ранения и инвалидности в результате военной агрессии РФ против Украины, а в случае гибели – члены их семей получат единовременную денежную помощь", – сообщили в Минветеранов.

Кроме того, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины получат возможность воспользоваться льготами, предусмотренными действующим законодательством.

Читайте и о том, что участники боевых действий и их дети имеют право на льготы для обучения.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,34 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
34,00
50,50
50,00
55,00
38,36
50,50
50,00
55,00
38,40
51,99
50,99
56,99
38,97
51,99
50,99
56,99
40,88
52,00
50,00
57,00
-
52,00
-
58,00
42,99
52,00
51,00
57,00
39,97
52,00
51,00
57,00
39,00
-
48,99
54,99
40,24
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Новые правила на валютном рынке
Что с долларом?
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Знать больше
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29787.6

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1976.71

Litecoin (LTC)

69.55

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять