Новая циничная схема: как мошенники зарабатывают на горе людей

Рассказываем, какой схемой пользуются мошенники, чтобы нажиться на семьях пленных военнослужащих

Мошенники предлагают "освободить" военных из плена за деньги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине мошенники придумывают новые и новые схемы, с помощью которых выманивают из людей персональные данные и деньги. А теперь они наживаются на семьях военнослужащих, попавших в плен или считающихся без вести пропавшими.

Об опасной схеме предупредили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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В чем суть схемы

Родственникам военнослужащих ВСУ начали звонить неизвестные из подозрительных номеров, а также отправлять сообщения. За деньги они предлагают дать информацию о человеке, который находится в плену.

"Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких, злоумышленники звонят по телефону со скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение "предоставить информацию" о военном и "способствовать освобождению из плена", – говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленники выпрашивают у людей информацию, прикрываясь уточнением данных.

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Однако в Генштабе подчеркивают, что ни представители ВСУ, ни другие органы военного управления или государственные учреждения не собирают денег из семей пленных или пропавших без вести. Кроме того, освобождение из плена не происходит через выкуп.

"Вопрос освобождения военнопленных находится в исключительной компетенции органов государственной власти. Никакого сбора средств с членов семей и близких не происходит", – отметили в пресс-службе.

Как еще наживаются во время войны

"Сегодня" уже писали про схемы, придуманные во время войны. В частности, есть виды афер, направленные на чувства украинцев.

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Например, мошенники размещают фейковые объявления по сбор денег на лечение детей, которые якобы пострадали во время войны

Для этого создают специальные фишинговые сайты, которые имитируют настоящие сайты благотворительных организаций, но вместо пожертвований они до нитки обдирают украинцев.

"Сегодня" также рассказывали о помощи для семей добровольцев Сил территориальной обороны ВСУ и членов добровольческих формирований территориальных общин. Для них Кабмин расширил льготы.

"Добровольцы Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, члены добровольческих формирований территориальных общин будут иметь возможность получить денежные выплаты, предусмотренные в случае ранения и инвалидности в результате военной агрессии РФ против Украины, а в случае гибели – члены их семей получат единовременную денежную помощь", – сообщили в Минветеранов.

Кроме того, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины получат возможность воспользоваться льготами, предусмотренными действующим законодательством.

Читайте и о том, что участники боевых действий и их дети имеют право на льготы для обучения.