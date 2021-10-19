Клиентка обвинила Ощадбанк в вымогательстве: за что у нее требовали деньги

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка Ощадбанка пожаловалась на то, что банк требует у нее деньги за проведение расследования.

Об этом женщина оставила отзыв на сайте "Минфин".

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По словам пользовательницы Zxc0987, она пыталась снять деньги с банкомата ПриватБанка, однако в момент выдачи денег пропал свет и средства с карты Ощадбанк женщина так и не получила.

"Пошло обновление терминала, пришло сообщение о том, что со счета деньги списании, а вот терминал так денег и не выдал. Обратилась сразу в ПриватБанк в кассу, объяснила ситуацию, которая произошла. Девушка сказала, что она в курсе, что свет пропал и дала совет звонить на горячую линию ПриватБанка", – пишет клиентка.

На горячей линии ПриватБанка посоветовали обратиться в Ощадбанк и написать заявление на возврат денег.

А вот сотрудник Ощадбанка заявил женщине, что такая заявка платная и стоит 500 грн.

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"За что я должна платить деньги, разве это моя вина, что свет в данный момент, пропал на что консультант сказала, что за такое расследование ПриватБанк требует те 500 грн и это действительно гарантия того, что деньги вернутся. Я разозлилась и сказала, что не буду платить эти деньги", – пишет клиентка.

Женщина продолжила звонить на горячую линию Ощадбанка, где ей заявили, что впервые слышат про платное заявление.

"Когда я спросила, что мне делать сказали, что не знают и тут я поняла – "без выхода", пошла в Ощадбанк писать заявление, заплатила те 500 грн. Консультант помогала в заполнении, сказала, что в течение 40 дней мне перезвонит и скажет ответ, ждала я этих 40 дней, а то и больше, но никто из консультантов так и не перезвонил", – рассказала возмущена пользовательница.

Тогда женщина пошла в отделение, где получила ответ, что консультантка, которая ее обслуживала – в отпуске.

После долгих выяснений, клиентка банка вновь получила ответ, что нужно писать повторное заявление и это опять будет стоить 500 грн.

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Что ответили в Ощадбанке

В банке ответили, что хотят детально разобраться в этой ситуации и заявили, что написали клиентке в личные сообщения.

"Комиссия в размере 500 грн. взимается только в случае безосновательного обжалования операции. Например, когда клиент указывает, что средства не получал, в то же время как банк сообщает, что зафиксировал факт выдачи этих средств. Если же банкомат действительно не выдал средства, комиссия не взимается", – написал Ощадбанк.

Ранее мы писали, что Ощадбанк раз продлил срок действия карточек для внутренне перемещенных человек .

"Сегодня" также рассказывали, что Ощадбанк планирует сократить количество отделений в Украине.