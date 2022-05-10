2000 грн начислили не всем переселенцам – что происходит

В Минсоцполитики призвали переселенцев подождать еще немного / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Большинство переселенцев, оформлявших выплату пособия на проживание (2 тыс. грн и 3000 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью) через "Дію" или ЦНАПы, уже получили свои деньги за март и апрель, но некоторым они так и не пришли.

В Министерстве социальной политики рассказали, что делать таким людям и почему им до сих пор не поступили средства.

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По словам главы ведомства Марины Лазебной, выплаты за март и апрель финансировались пятью траншами и сейчас идет выплата последнего из них.

Тем, кто до сих пор не получил деньги за март и апрель, переживать не стоит, помощь выплатят всем, заверила министр, просто нужно подождать еще.

Почему еще не пришли деньги?

Дело в том, что до сих пор не обработали все заявления, а некоторые еще даже не поступили из регионов.

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"Поэтому если вы еще не получили выплату, не волнуйтесь, мы продолжаем в мае финансировать выплату пособий на проживание внутри перемещенным лицам за март и апрель по мере того, как получаем информацию от областей", – сказала Лазебна.

"Дія" запускает новую услугу

Теперь для украинских предпринимателей на портале стала доступная функция внесения изменений в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП.

Раньше для этого нужно было обязательно обращаться в ЦНАП или к нотариусу и стоила услуга 250 грн.

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Онлайн ее цена составляет 190 грн, а заявка рассматривается в течение суток.

"Сегодня" ранее писали, как работодателям получить компенсацию за трудоустройство переселенцев и рассказывали, какие ВПЛ могут получить 33 тысяч гривен.