100 тыс. грн в месяц: кто из военных будет получать такие деньги

Сколько получат разные военнослужащие / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Министр обороны Алексей Резников после начала полномасштабной войны РФ против Украины анонсировал, что военным будут выплачивать по 100 тыс. грн в месяц.

Однако это постановление касается не всех, а кто именно может получить деньги, разбирались "Сегодня".

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Итак, речь идет не о всех, кто задействован в вооруженных структурах или имеет отношение к армии, а только о тех военных, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или осуществляют мероприятия по национальной безопасности и обороне непосредственно в районах и в период осуществления таких мероприятий.

Проще говоря, 100 тыс. грн получат те, кто воюет на передовой с российскими захватчиками.

Для других также предусмотрены дополнительные выплаты. По 30 тыс. грн во время действия в Украине военного положения будут выплачивать дополнительно военнослужащим:

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Вооруженных сил;

Службы безопасности;

Службы внешней разведки;

разведки Министерства обороны;

Национальной гвардии;

Государственной пограничной службы;

Управления государственной охраны;

Государственной службы специального назначения и защиты информации;

Государственной специальной службы транспорта,;

служащие рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

полицейским.

Помощь семьям погибших

Родственникам военных, погибших в войне с российскими оккупационными войсками, будут выплачивать единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен.

Ее разделят равными долями на всех получателей.

Как помочь ВСУ

Множество украинцев и граждан других стран захотели поддержать украинскую армию материально, и чтобы это сделать, есть несколько путей:

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через счет НБУ;

через приложение "Дія";

через фонд "Вернись живым";

с помощью криптовалюты.

Детальнее о каждом из способов читайте в нашем материале, мы также рассказывали, как Украине помогают различные фонды и организации.