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100 тис. грн на місяць: хто з військових отримуватиме такі гроші

Софія Зінов’єва
28 березня, 10:30
Розповідаємо, хто саме може претендувати на зарплату у 100 тисяч гривень на місяць

Скільки отримають різні військовослужбовці / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Олексій Резніков після початку повномасштабної війни РФ проти України анонсував, що військовим виплачуватимуть по 100 тис. грн на місяць.

Однак ця постанова стосується не всіх, а хто саме може отримати гроші, розбиралися "Сьогодні".

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Отже, йдеться не про всіх, хто задіяний у збройних структурах чи має відношення до армії, а лише про військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або здійснюють заходи щодо національної безпеки та оборони безпосередньо в районах та в період здійснення таких заходів.

Простіше кажучи, 100 тис. грн отримають ті, хто воює на передовій з російськими загарбниками.

Для інших також передбачені додаткові виплати. По 30 тис. грн під час дії в Україні воєнного стану виплачуватимуть додатково військовослужбовцям:

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  • Збройних сил;
  • Служби безпеки;
  • Служби зовнішньої розвідки;
  • розвідки Міністерства оборони;
  • Національної гвардії;
  • Державної прикордонної служби;
  • Управління державної охорони;
  • Державної служби спеціального призначення та захисту інформації;
  • Державної спеціальної служби транспорту;
  • службовці рядового та начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій;
  • поліцейським.

Допомога сім'ям загиблих

Родичам військових, які загинули у війні з російськими окупаційними військами, виплачуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень.

Її розділять рівними частками на всіх одержувачів.

Як допомогти ЗСУ

Багато українців та громадян інших країн захотіли підтримати українську армію матеріально, і щоб це зробити, є кілька шляхів:

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  • через рахунок НБУ;
  • через додаток "Дія";
  • через фонд "Повернися живим";
  • за допомогою криптовалюти.

Детальніше про кожен зі способів читайте у нашому матеріалі, ми також розповідали, як Україні допомагають різні фонди та організації.