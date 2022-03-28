100 тис. грн на місяць: хто з військових отримуватиме такі гроші

Скільки отримають різні військовослужбовці / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Олексій Резніков після початку повномасштабної війни РФ проти України анонсував, що військовим виплачуватимуть по 100 тис. грн на місяць.

Однак ця постанова стосується не всіх, а хто саме може отримати гроші, розбиралися "Сьогодні".

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Отже, йдеться не про всіх, хто задіяний у збройних структурах чи має відношення до армії, а лише про військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або здійснюють заходи щодо національної безпеки та оборони безпосередньо в районах та в період здійснення таких заходів.

Простіше кажучи, 100 тис. грн отримають ті, хто воює на передовій з російськими загарбниками.

Для інших також передбачені додаткові виплати. По 30 тис. грн під час дії в Україні воєнного стану виплачуватимуть додатково військовослужбовцям:

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Збройних сил;

Служби безпеки;

Служби зовнішньої розвідки;

розвідки Міністерства оборони;

Національної гвардії;

Державної прикордонної служби;

Управління державної охорони;

Державної служби спеціального призначення та захисту інформації;

Державної спеціальної служби транспорту;

службовці рядового та начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій;

поліцейським.

Допомога сім'ям загиблих

Родичам військових, які загинули у війні з російськими окупаційними військами, виплачуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень.

Її розділять рівними частками на всіх одержувачів.

Як допомогти ЗСУ

Багато українців та громадян інших країн захотіли підтримати українську армію матеріально, і щоб це зробити, є кілька шляхів:

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через рахунок НБУ;

через додаток "Дія";

через фонд "Повернися живим";

за допомогою криптовалюти.

Детальніше про кожен зі способів читайте у нашому матеріалі, ми також розповідали, як Україні допомагають різні фонди та організації.