Золотий час гривні: чому долар дешевшає і чого чекати до 30-річчя Незалежності

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Тиждень, що минає, не похитнув міцних позицій гривні: курс долара, як і раніше, повільно, але впевнено знижувався. За тиждень американська готівкова валюта знову опустилася нижче ніж 27 грн за долар і подешевшала в середньому на 12 копійок. Цікаво, що в середині серпня минулого року долар готувався до стрибка – курс різко пішов угору після 15-го числа і за місяць виріс на 90 копійок, до 28,30 грн/долар.

Чи повториться такий сценарій цього року, з'ясував сайт "Сьогодні". Українці тим часом почали скуповувати готівкову валюту, хоча ще два тижні тому її продавали.

Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

Після того, як Нацбанк 9 серпня зміцнив гривню відразу на 11 копійок, до 26,83 грн/долар, курс пішов униз як на безготівковому, так і на готівковому ринку. Знову був подоланий бар'єр 27 грн у готівковому продажі, і до п'ятниці купити 1 долар можна було за 26,88 грн. Водночас спред (різниця між курсом купівлі та курсом продажу) залишався майже на місці: 19-20 копійок.

Остаточний середній курс перед вихідними – 26,88 грн/долар у готівковому продажі й 26,68 грн/долар у купівлі. За півтора місяця долар ослаб як у купівлі, так і в продажу на 50 копійок.

Максимальний курс, за яким можна було минулої п'ятниці здати готівковий долар, – 26,76 грн (на 11 коп. нижче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар, – 26,77 грн (на 13 коп. нижче, ніж тиждень тому). Зауважимо, що такий високий курс купівлі спостерігається в обмінниках, які працюють на скупку валюти. Заявлений низький курс продажу зазвичай віртуальний, за такою ціною доларів просто немає. Реальний курс продажу – 26,85 грн/долар і вище.

Нацбанк весь тиждень тримав курс майже незмінним – коливання вгору-вниз становили 3 копійки. До п'ятниці курс дійшов до 26,77 грн / долар (-17 копійок за тиждень). На понеділок, 16 серпня, Нацбанк визначив курс на рівні 26,69 грн/долар, зміцнивши гривню ще на 8 копійок.

Аналіз ситуації на ринку

Головна причина тривалого зміцнення гривні – надлишок валюти, як на міжбанківському ринку, так і готівки в банках і обмінних пунктах.

"Обіцяні Україні з боку МВФ 2,7 млрд доларів для відновлення економік після коронавірусу всіх країн-учасниць, знизили попит від Кабміну на запозичення валюти за кордоном і стали додатковим фактором для зміцнення гривні, – аналізує Олег Пендзин. – На минулому тижні Нацбанк викупив у резерви понад 76 млн доларів, щоб курс долара не опустився ще нижче, до 26,5 грн/долар".

Також експерт зазначив, що за перші 10 днів серпня населення купило валюти на 45 млн доларів більше, ніж продало. За попередні 7 місяців було навпаки: тільки за липень українці продали на 300 млн більше доларів, ніж купили, а з початку року – на 2,29 млрд доларів. За словами Олега Пендзина, поки складно сказати, чи змінився тренд, але ймовірно, що попит населення на валюту почне зростати через побоювання, що восени долар подорожчає, як і в попередні роки.

Максим Орищак також бачить гривню міцною.

"Тенденція зміцнення гривні неминуча з кількох причин, – роз'яснив Максим Орищак. – По-перше, завдяки підвищенню облікової ставки в країні. По-друге, через попит на ОВДП, на тлі чого нерезиденти продають валюту на ринку і в такий спосіб зміцнюють гривню. По-третє, напередодні отримання траншу фінансової допомоги від МВФ. Крім того, учасники валютного ринку враховують і перспективу надходжень від експортної діяльності. Окремо згадаємо, що 19 серпня бізнес платитиме квартальні податки. Отже, до цієї дати темпи продажу валюти будуть знижуватися, тому різкого зростання гривні не чекаємо".

Олександр Охріменко каже, що в серпні імпортери, насамперед нафтотрейдери, купують менше валюти, а пропонування її аграріями і металургами залишається постійною. Це додатково зміцнює гривню. Експерт зазначив, що Нацбанк не прагне надмірно послабити гривню, викуповуючи з ринку всі надлишки валюти. Це йде врозріз із планами Кабміну, бо середньорічний курс у держбюджеті на цей рік встановлено на рівні 29 грн/долар.

"Нині золотий час для гривні – ділова активність і попит на валюту будуть на мінімумі до 30-річчя Незалежності, – аналізує Олександр Охріменко. – Лише після 25 серпня можна очікувати поступового пожвавлення".

Чого очікувати наступного тижня

Всі експерти говорять, що наступний тиждень очікується спокійним. Але їхні прогнози про те, яким буде тренд – низхідним, як і раніше, чи іншим – різняться.

Олександр Охріменко та Олег Пендзин очікують, що долар і далі буде слабшати, але трохи, у межах 10 коп.

Максим Орищак також упевнений, що девальваційних ризиків на найближчий тиждень немає, а середній курс продажу готівкового долара коливатиметься між 26,65 і 26,95 грн. Тобто тренд не стабільно спадний, а бічний – вгору-вниз у досить широкому коридорі.

Продавати чи купувати валюту

Олег Пендзин радить, щоб не втратити заощадження, поступово переходити у валюту. Але йдеться про довгострокові заощадження, рік і більше, до кінця 2022 року долар точно буде дорожчий, ніж тепер.

Такої самої думки і Максим Орищак.

"Інвесторам і простим громадянам можна дати таку пораду: накопичувати валютні заощадження потрібно поступово, щоб у разі форс-мажору не поспішати купувати валюту за невигідним курсом. Вибираючи між доларами і євро, ми б звернули увагу на долар США як пріоритетний інструмент".

Олександр Охріменко рекомендує не відкладати заплановані великі покупки в гривні, купуючи замість них про запас долари, бо інфляція в Україні висока (10% рік до року) і ще прискориться.

Також експерт уточнив свій прогноз: "У зв'язку з надлишком валюти на ринку можна "вірити в гривню" ще й у вересні, тобто гривневі вклади, як і досі, залишаються вигідніші за валютні заначки".

Прогноз ще одного аналітика про довгострокові тенденції курсу гривні дивіться в сюжеті.