Життя в Іспанії: скільки доведеться віддати за квартиру в новобудові

Іспанія пропонує чимале різноманіття житла / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Іспанія завжди була популярним напрямком серед туристів в мирний час, а коли еміграція з початку війни в Україні набула масового характеру, то кількість наших громадян, які виїхали до цієї країни, збільшилася в рази. Дехто навіть задумується про подальше життя в сонячному місці.

Тож "Сьогодні" розповість вам про вартість квартир в іспанських новобудовах.

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Знайти варіанти квартир для купівлі ви можете на сайтах:

Вартість житла в Мадриді

Вартість квартир в новобудовах Мадрида, за даними realting.com, коливається від 106,8 тис. дол. до 4,8 млн дол.

Найдешевший варіант, який нам вдалося знайти, коштує 106,8 тис. доларів, або 3,7 млн грн. Це 3-кімнатна квартира розміром 77 кв. м.

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Найдорожчий варіант, що пропонують в Мадриді, коштує 4,8 млн дол., або 169 млн грн. Це апартаменти в Cortes розміром 565 м кв. з 6 спальними кімнатами, 4 ванними кімнатами. Поки житло має такий вигляд:

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/ Фото: скріншот

Загалом ціни на популярні запити мають такий вигляд:

Варіанти квартир в Іспанії / Фото: скріншот

Варіанти квартир в Іспанії / Фото: скріншот

Варіанти квартир в Іспанії / Фото: скріншот

Варіанти квартир в Іспанії / Фото: скріншот

В Італії продають старі будинки за 1 євро

Влада італійських муніципалітетів пропонує іноземцям вигідно інвестувати у нерухомість у рамках програми "Будинки за 1 євро". За короткий час ця програма набула високої популярності.

Причина такого рішення – демографічна криза, коли відбувається активний відтік молоді до великих міст Італії, а менші населені пункти у свою чергу занепадають.

Так, італійці або залишають свої порожні будинки місцевій владі, або самі продають "квадрати", які дісталися їм у спадок. Адже, маючи другий будинок, потрібно сплачувати високі податки.

Однак самі будинки потребують суттєвої реставрації, їх продають у геть критичному стані, тож вартість ремонту влетить в копієчку. Будівельні матеріали, продукти відповідно ви закуповуватимете на території держави, що приноситиме дохід місцевій владі.

Нагадаємо, що тепер українці, які хочуть купити чи продати нерухомість, можуть звертатися до визначених нотаріусів, перелік яких можна переглянути на сайті Міністерства юстиції. Це громадяни, які зареєстровані на території України і не заплямували репутацію недобросовісними діями.

Раніше ми розповідали все про вартість життя в Іспанії.