Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚽ Шотландия – Украина: онлайн
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

На рынке недвижимости борьба – что происходит с ценами на квартиры в Киеве

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 июня, 09:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что происходит на столичном рынке недвижимости после частичного открытия реестров
Цены на недвижимость в Киеве пытаются удержать
Цены на недвижимость в Киеве пытаются удержать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В столице цены на недвижимость не пережили резкого спада. В начале мая открыт ограниченный доступ к реестрам, и рынок начал постепенно восстанавливаться.

Об этом рассказал специалист по недвижимости компании KDU Realty Group Виталий Чернецкий в интервью РБК.

Реклама

"Владельцы квартир хотят удержать цены на довоенном уровне, а покупатели стремятся их максимально сбить, мотивируя это продолжающейся войной", – рассказывает эксперт.

Все же покупатели смогут найти в продаже однушку в Киеве по цене 25-30 тыс. долларов, правда, на окраине столицы.

Жилье за 30 тыс. долларов в Киеве
Жилье за 30 тыс. долларов в Киеве / Фото: скриншот

Реклама

Учтите, что в таких квартирах вряд ли будет свежий ремонт. Скорее всего, это жилье либо вообще без ремонта, либо такое, которое требует капитальной переделки.

На такой ремонт придется потратить еще 40-50% от стоимости самой квартиры. Поэтому хорошо подумайте, готовы ли потратить такую сумму.

Можно найти недорогие варианты, в которых уже можно жить, но это будут хрущевки с минимальными условиями:

Реклама

Жилье с ремонтом за 30 тыс. долларов
Жилье с ремонтом за 30 тыс. долларов / Фото: скриншот

Что будет с ценами на недвижимость

Управляющий партнер TOTUM LF и адвокат Юрий Хапко рассказал, что в каждом городе ситуация будет отличаться. Например в Киеве работу возобновили только отдельные стройки, а на западе строительство более оживленное.

Поэтому Хапко уверен, что в Киеве падения цен на недвижимость можно ожидать не менее 30-40%, похожей будет ситуация в Одессе.

А вот на Львовщине ситуация будет кардинально иная: цены и на жилье, и на его аренду будут расти, и чем дольше будет идти война, тем выше они станут.

"Сегодня" ранее писали, как украинцам выгодно снять жилье на сутки и где людям предложат жить после войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,50 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
49,00
48,90
-
-
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,93
-
50,99
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Что будет с долларом?
Узнать!
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Какие продукты станут редкостью?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31554.45

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

1934.75

Litecoin (LTC)

68.4

Ripple (XRP)

0.42

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять