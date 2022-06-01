На рынке недвижимости борьба – что происходит с ценами на квартиры в Киеве

Рассказываем, что происходит на столичном рынке недвижимости после частичного открытия реестров

Цены на недвижимость в Киеве пытаются удержать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В столице цены на недвижимость не пережили резкого спада. В начале мая открыт ограниченный доступ к реестрам, и рынок начал постепенно восстанавливаться.

Об этом рассказал специалист по недвижимости компании KDU Realty Group Виталий Чернецкий в интервью РБК.

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"Владельцы квартир хотят удержать цены на довоенном уровне, а покупатели стремятся их максимально сбить, мотивируя это продолжающейся войной", – рассказывает эксперт.

Все же покупатели смогут найти в продаже однушку в Киеве по цене 25-30 тыс. долларов, правда, на окраине столицы.

Жилье за 30 тыс. долларов в Киеве / Фото: скриншот

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Учтите, что в таких квартирах вряд ли будет свежий ремонт. Скорее всего, это жилье либо вообще без ремонта, либо такое, которое требует капитальной переделки.

На такой ремонт придется потратить еще 40-50% от стоимости самой квартиры. Поэтому хорошо подумайте, готовы ли потратить такую сумму.

Можно найти недорогие варианты, в которых уже можно жить, но это будут хрущевки с минимальными условиями:

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Жилье с ремонтом за 30 тыс. долларов / Фото: скриншот

Что будет с ценами на недвижимость

Управляющий партнер TOTUM LF и адвокат Юрий Хапко рассказал, что в каждом городе ситуация будет отличаться. Например в Киеве работу возобновили только отдельные стройки, а на западе строительство более оживленное.

Поэтому Хапко уверен, что в Киеве падения цен на недвижимость можно ожидать не менее 30-40%, похожей будет ситуация в Одессе.

А вот на Львовщине ситуация будет кардинально иная: цены и на жилье, и на его аренду будут расти, и чем дольше будет идти война, тем выше они станут.

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