Старі будинки в Італії продають за 32 грн: хто їх може купити

Італійські муніципалітети намагаються залучити все більше і більше іноземців до відновлення культурної спадщини

Будинки пропонують 25 італійських муніципалітетів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Влада італійських муніципалітетів пропонує іноземцям вигідно інвестувати у нерухомість у рамках програми "Будинки по 1 євро". За короткий час ця програма набула високої популярності.

Як повідомляє Independent, цьому є цілком обгрунтовані причини.

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Головна з них — демографічна криза, коли відбувається активний відтік молоді до великих міст Італії, а менші населені пункти у свою чергу занепадають.

Так, італійці або залишають свої порожні будинки місцевій владі, або самі продають "квадрати", які дісталися їм у спадок. Адже маючи другий будинок, потрібно сплачувати високі податки.

Чому будинки такі дешеві?

В першу чергу варто зазначити, що самі будинки потребують суттєвої реставрації, їх продають у геть критичному стані, тож вартість ремонту влетить в копієчку. Будівельні матеріали, продукти відповідно ви будете закуповувати на території держави, що приноситиме дохід місцевій владі.

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Як розповідає команда 1eurohouses, яка займається розміщенням нових оголошень, місцевій владі не потрібні новобудови чи надбудови, їм потрібно почати відновлення культурної самобутності шляхом реконструкції занедбаних будівель з історією.

Насправді доведеться заплатити більше

У підсумку вартість нерухомості влетить у немаленьку суму. Викликано це такими причинами:

саме житло знаходиться у критичному стані;

ремонт через це буде доволі дорогим, обійтися без нього неможливо, за це часто власники отримують штрафи;

часто будинки за 1 євро продають через аукціони. Через це з молотка вони йдуть від 5 тисяч до 20 тисяч євро.

Де в Україні найвищі ціни на оренду квартир

Раніше "Сьогодні" писали, що в Ужгородській області ціни підскочили на 225%. Це найбільше зростання вартості оренди житла у травні порівняно із жовтнем 2021 року.

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Далі за здорожчанням іде Чернівецька область, де ціни на оренду збільшились на 156%. А от найбільше падіння цін на оренду по Україні відбулося у Києві – вартість зменшилась на 11%. Зміни помітні в Одеській (-21%), Херсонській (-8%) та Миколаївській (-5%) областях.

Раніше ми розповідали, чому готелі в Криму на грані виживання, а також писали, скільки коштує квартира в Німеччині.