Життя за талонами. Як тепер українці платитимуть за їжу

В Україні хочуть покращити життя незахищеним верствам населення / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В офісі президента пропонують запровадити спеціальні картки на продукти. Там запевняють, що це світова практика. Проте талони планують випускати не тільки у формі паперових, а й електронні, через додаток "Дія".

"Сьогодні" зібрав для вас всю важливу інформацію щодо такої ініціативи.

Реклама

Що можна буде купити за талон

Влада України планує видавати талони на соціальні продукти. Що означає це поняття, ми можемо дізнатися завдяки законопроєкту від 29.11.2021 № 6374 "Про внесення змін до Закону України "Про ціни та ціноутворення" щодо відновлення державного регулювання цін на продукти харчування, що мають соціальну значимість"

Так, у ньому вказано, що до переліку соціальних продуктів входять:

гречка;

цукор;

борошно пшеничне вищого сорту;

макаронні вироби;

молоко пастеризоване жирністю 2,5%;

хліб житньо-пшеничний;

батон з пшеничного борошна;

яйця курячі;

мʼясо птиці;

вода мінеральна негазована;

масло вершкове 75,3%;

олія соняшникова.

Хто отримає талони

Кому видадуть талони влада чіткої відповіді ще не дала, тому це питання варто розглядати крізь призму схожих ініціатив. За орієнтир можемо взяти житлово-комунальну субсидію, яку виділяють малозабезпеченим верствам населення, які вже пройшли державну верифікацію.

Реклама

За словами заступника Міністра соціальної політики Віталія Музиченка, у 2021 році її призначили понад 2,5 млн домогосподарств (з 14,8 млн домогосподарств всього). 2 мільйони отримали її автоматично.

А за словами заступника голови Верховної Ради Олени Кондратюк, у 2020 році рівень бідності в Україні виріс до 50%, і за межею бідності перебувають більше 19 мільйонів українців.

Подібні ініціативи в Україні

Подібні соціальні експерименти, назвемо їх так, вже проводилися в Україні, деякі працюють і зараз. Тут варто згадати і "Карту киянина", яку можна отримати, довівши що ви проживаєте або працюєте в Києві. У пресслужбі "Ощадбанку" розповіли, що на сьогодні випущено близько 710 тис таких карток. В подальшому спект фунцій планують розширити.

Реклама

Ще одним прикладом може стати монетизація субсидій у 2019 році. Незахищені верстви населення з того часу можуть не просто платити за комунальні послуги менше, а отримати гроші "на руки".

Нагадаємо також і за програму "єПідтримка", де кожен українець, що пройшов повний курс вакцинації, може отримати 1000 гривень на певний перелік послуг. Деякі банки запускають навіть пластикові картки для розрахунку.

Хто постраждає від запровадження талонів

Кожен з нас розуміє, що частково ініціатива запровадження талонів (як і всі інші) вдарить по середньому класу. Адже вони є основними платниками податків. Вони, зокрема, страждають і від великої частини податкових, фінансових і соціальних нововведень.

Середньому класу працездатного населенню ніхто нічого не компенсує до тих пір, поки ті не стануть незахищеними верствами населення.

Частково вищезгадана ініціатива вдарить і по покупцях.

Гарантій також, що система буде прозорою, ніхто не дає. Тож в такому випадку і корупція матиме місце.

Думки експертів

За словами радника президента з економічних питань Олега Устиненка, незахищені верстви населення повинні отримати таку підтримку перш за все.

"Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження FOOD STAMPS у системі "Дія", — так званих "продуктових чеків", — говорить Олег Устиненко, радник президента з економічних питань.

FOOD STAMPS — це талони, що дають право на повне отримання чи придбання деяких видів продовольчих товарів зі знижкою.

Економіст Олександр Савченко на запитання кореспондента "Сьогодні" спрогнозував, що спершу такі талони будуть видавати пенсіонерам, як іотримують мінімальну пенсію.

А економіст Олег Пензин поділився інформацією про досвід США, де людям (в межах різниці між їхнім доходом і середнім доходом по штату) видається певна кількість цих талонів, що є фактично альтернативою грошей. За них вони можуть придбати продукцію, що виробляється місцевими аграріями. Це в свою чергу є одночасно і підтримкою місцевого виробника.

Щорічно на таку програму США витрачають 80 мдрд доларів. Україні ж, за підрахунками експертів, доведеться витратити 50 млрд грн. У звʼязку з цим інші соціальні програми, можливо, доведеться дещо врізати.

Ціни на мʼясо злетіли

Ціни на мʼясо злетіли вгору, а сало може стати для українців делікатесом.

Під час новорічних свят суттєво виріс попит на свинину. Наразі вона коштує у супермаркетах від 113 до 130 грн. Експерти прогнозують, що найближчим часом ціни на свинину залишаться на нинішньому рівні і не впадуть.

Наразі ж вартість становить:

свиняча грудка – 100,28 грн/кг (грудень – 104,59 грн/кг);

лопатка – 115,95 грн/кг (грудень – 110,55 грн/кг);

ошийок – 148,18 грн/кг (грудень – 147,98 грн/кг);

ребра – 111,65 грн/кг (грудень – 109,86 грн/кг);

шашлик – 148,49 грн/кг (грудень – 142,02 грн/кг).

Сало також зростає в ціні. Вже зараз за так зване генеральське просять 380 грн/кг. Водночас продавці, розуміючи невисоку купівельну спроможність українців, йдуть на хитрість. Вони продають сало упаковками по 200 г за 76 грн. Найдешевше сало коштує на ринках, можна виручити по 160 грн/кг.

За останні п'ять років цей продукт подорожчав майже втричі. Проте, на думку експертів, для такого шаленого стрибка цін передумови відсутні.

Раніше ми розповідали, що для економіки України новорічні витрати стають "мертвим вантажем". Так вважають американські дослідники.

Також ми цікавилися, чому ціни на продукти у Польщі значно нижчі, ніж в Україні.