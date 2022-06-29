Життя на мільйон! Скільки коштує оренда квартири в Дубаї

Скільки коштує оренда квартири в Дубаї / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, скріншот

Все частіше серед людей всіх країн збільшуються запити щодо пошуку житла в Обʼєднаних Арабських Еміратах, здебільшого — в їхній фактично культурній столиці Дубаї.

"Сьогодні" розповість вам, скільки коштуватиме місяць оренди житла в теплій країні.

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Розглянемо на прикладі однокімнатної квартири у різних районах емірату за період з 4 липня по 4 серпня. Допоміжним інструментом стануть оголошення власників на Airbnb.

Згідно з нашим моніторингом, можемо зробити висновок, що орендувати студію можна від 1500 доларів (45 тис. грн) за вищезгаданий період, однокімнатну квартиру буде трішки дорожче. Загалом житло буде розраховане на двох осіб, з окремими чи одним великим ліжком.

Ось такий варіант нам вдалося знайти за ціною 1253 дол. (37,5 тис. грн) зі знижкою. Помешкання знаходиться в одному з найбільш популярних районів — Дубай Маріна в декількох хвилинах від пляжу. Містить воно одну спальню, одну ванну кімнату, безкоштовний паркінг знизу та басейн, ресторан наверху.

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Студія в Дубаї / Фото: скріншот

Студія в Дубаї / Фото: скріншот

Студія в Дубаї / Фото: скріншот

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Такий варіант однокімнатної, яка розрахована на 3 людей, оскільки містить два ліжка у спальні та диван у вітальні, вартуватиме з податками 2,2 тис. доларів (66 тис. грн).

Dorra Bay, 22-поверхова житлова вежа, знаходиться в декількох хвилинах ходьби від The Walk, близько до роздрібних магазинів, за 5 хвилин від торгового центру Marina Mall і яхт-клубу та 10 хвилин від станції метро.

/ Фото: скріншот

Такий варіант квартири зі спальнею, вітальнею, що поєднана з кухнею, пропонують орендувати теж за 2,2 тис. доларів.

/ Фото: скріншот

Є варіанти і дорожче — за 3,5 тис. дол. (105 тис. грн). Це однокімнатна квартира розташована у популярному районі Marina Walk з панорамним виглядом на місто. Житло містить все необхідне для комфортного проживання: інтернет, пральну машину, телевізор тощо.

/ Фото: скріншот

Росіяни масово тікають в Дубай

Втративши можливість купувати житло в європейських країнах, росіяни кинулися скуповувати нерухомість в Туреччині та ОАЕ, зокрема Дубаї. З початку війни попит на житло в арабській країні, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зріс на 40%. Стосується це здебільшого середнього класу.

Кількість угод збільшилася на 70% порівняно з 2021 роком. Чисельність росіян, охочих купити житло в Дубаї, різко зросла саме з початку лютого 2022 року. Цікавлять росіян, зокрема, і Туреччина, Грузія, Таїланд.

В ОАЕ покупців приваблюють:

м’яке податкове законодавство;

можливість отримати дозвіл на проживання в популярному зимовому турнапрямку;

порівняна простота угод.

Крім того, після початку повномасштабної війни Росії в Україні ОАЕ і надалі входять до списку країн, куди туристи з Росії можуть дістатися прямим рейсом.

Раніше ми розповідали, чому українці масово скуповують зруйновані війною квартири, а також писали, що буде з ринком нерухомості зовсім скоро.