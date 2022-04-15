Жити дешево не вийде: скільки доведеться заплатити за оренду житла у США на добу

Ціни на оренду житла у США відрізняються / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на оренду житла по Україні підросли, хоча в деяких регіонах ціни залишаються такі ж, як і до початку бойових дій. А що відбувається за кордоном?

"Сьогодні" розібралися, скільки коштує оренда житла у США за допомогою сервісу Airbnb.

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Орендувати можна як цілу квартиру, так і окрему кімнату

Перше місто, яке нам трапилося, – Нью-Йорк. На ніч кімната для однієї людини може коштувати як 14 доларів (415 грн), так і 44 долари (1 305 грн). У такій кімнаті є ліжко, також людина матиме доступ до ванної кімнати, кухні та WIFI.

У Мангеттені можна знайти трошки дорожчі варіанти – за 59 дол. (1 749 грн) та 64 дол. (1 898 грн) на ніч. Один із прикладів на фото – це кімната у хостелі, інший – житло у бутик-готелі.

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У Лос-Анджелесі в середньому ціни на окремі кімнати варіюються від 25 до 90 доларів (741-2 669 грн) на добу. Схожа ситуація і в Орландо. Загалом ціни залежать від розташування житла, умов та того, спільна це кімната, чи окрема.

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А от уже ціни у тих самих містах на цілу квартиру помітно зростають. Можна знайти варіанти до 100 доларів (приблизно 3 000 грн), та переважно у Нью-Йорку суми сягають 200 доларів на добу.

У Лос-Анджелесі та Орландо все ж більше варіантів до 100 доларів.

За скільки можна зняти квартиру в Болгарії

Раніше ми розповідали, що варіантів житла для оренди у цій країні небагато. Наприклад, за 256 євро (8 280 грн) на місяць можна орендувати квартиру у місті Русе, на півночі країни біля кордону з Румунією. Житло має площу 50 м кв., повністю умебльоване.

Найдорожчий варіант пропонують у столиці Болгарії – Софії. Це однокімнатна квартира на 46 м кв. Щоб її орендувати на місяць, доведеться заплатити 358 євро (11 580 грн).

Загалом ціни на житло у Болгарії коливаються від 100 євро (3 234 грн) до 200 євро (6 469 грн).

Раніше ми розповідали, за скільки у квітні здають в оренду квартири в Києві. Дізнавайтеся також, за скільки в Ірпені намагаються здати житло в оренду.