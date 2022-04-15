Жить дешево не получится: сколько придется заплатить за аренду жилья в США в сутки

Цены на аренду жилья в США отличаются / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на аренду жилья по Украине подросли, хотя в некоторых регионах цены остаются такими же, как и до начала боевых действий. А что происходит за границей?

"Сегодня" разобрались, сколько стоит аренда жилья в США с помощью сервиса Airbnb.

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Арендовать можно как целую квартиру, так и отдельную комнату.

Первый город, который нам попался, – Нью-Йорк. На ночь комната для одного человека может стоить как 14 долларов (415 грн), так и 44 доллара (1 305 грн). В такой комнате есть кровать, также человек будет иметь доступ к ванной комнате, кухне и Wi-Fi.

В Манхэттене можно найти немного более дорогие варианты – за 59 дол. (1 749 грн) и 64 дол. (1 898 грн) на ночь. Один из примеров на фото – это комната в хостеле, другой – жилье в бутик-отеле.

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В Лос-Анджелесе в среднем цены на отдельные комнаты варьируются от 25 до 90 долларов (741-2 669 грн) в сутки. Похожая ситуация и у Орландо. В целом цены зависят от расположения жилья, условий и того, общая комната, или отдельная.

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А вот цены в тех же городах на целую квартиру заметно растут. Можно найти варианты до 100 долларов (примерно 3 000 грн), и преимущественно в Нью-Йорке суммы достигают 200 долларов в сутки.

В Лос-Анджелесе и Орландо все-таки больше вариантов до 100 долларов.

Сколько можно снять квартиру в Болгарии?

Ранее мы говорили, что вариантов жилья для аренды в этой стране немного. Например, за 256 евро (8 280 грн) в месяц можно арендовать квартиру в городе Русе, на севере страны у границы с Румынией. Жилье площадью 50 м кв., полностью меблировано.

Самый дорогой вариант предлагают в столице Болгарии – Софии. Это однокомнатная квартира на 46 кв. Чтобы ее арендовать на месяц, придется заплатить 358 евро (11 580 грн).

В целом, цены на жилье в Болгарии колеблются от 100 евро (3 234 грн) до 200 евро (6 469 грн).

Раньше мы рассказывали, за сколько в апреле сдают в аренду квартиры в Киеве. Узнайте также, за сколько в Ирпене пытаются сдать жилье в аренду.