Житло, робота і рахунки: на українців у Польщі полюють шахраї

Українців у Польщі підстерігають шахраї / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни у Польщі активізувалися російськомовні шахраї і їхніми потенційними жертвами є понад 3 млн українців, які працюють у цій країні або шукають там притулку.

Про найпопулярніші схеми розповів аналітичний центр агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

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Зауважте, що зазвичай такі шахраї спілкуються російською мовою, рідше українською та польською, а найпопулярніша схема обману – банківське шахрайство.

Отже, у Польщі працюють російськомовні консультанти у великих банках й аферисти користуються цим фактом, оскільки в країну приїхало багато українців, які щойно оформили собі рахунки.

Шахраї телефонують українцям і запевняють, що є працівниками банку, а після цього кажуть, що з вашого рахунку здійснили платіж у розмірі кількох тисяч злотих.

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У стресовій ситуації вивідують, скільки є грошей на рахунку, коли людина востаннє користувалася мобільним додатком банку, іноді навіть називають справжнє ім’я жертви.

"Якщо аферистам вдалося розпитати приватну інформацію, вони отримують доступ до рахунку та спустошують його. Також аферисти просять створити разовий код BLIK, за допомогою якого можна підтвердити транзакцію. Після цього теж знімають з рахунку всі гроші", – розповіли у Gremi Personal.

Шахрайство з роботою

Найбільше схем, за словами аналітиків, пов’язані саме з працевлаштуванням. Для українських біженців його умови значно спростили і для влаштування на роботу потрібно лише отримати PESEL та спеціальне повідомлення від роботодавця.

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Деякі недобросовісні агенції обіцяють вищі ставки, а потім не оформляють документи легальним шляхом. Через це людина не може отримати свою зарплату.

Також українців дурять з умовами роботи та проживання. Спочатку пропонують одне, а в результаті умови виявляються значно гіршими або пропонованої роботи взагалі не існує, тоді українцям одразу пропонують іншу вакансію, менш привабливу.

"Українців працевлаштовують у Польщі, проте відправляють на роботу до Німеччини чи Чехії без оформлення необхідних документів, що є неправомірним. Часто такі посередники чи агенції можуть не виплатити зарплату частково або в повному обсязі, а за першого контролю заробітчанина можуть оштрафувати і депортувати в Україну", – попереджають експерти Gremi Personal.

Оренда житла

У Польщі шахрайство на оренді житла досить поширене, як і в Україні. Тут у відповідь на оголошення про оренду квартири просять перерахувати гроші на рахунок, називаючи це "бронюванням".

Після отримання коштів фейковий орендодавець зникає з грошима.

"Сьогодні" раніше писали, скільки коштує квартира у новобудові Польщі, і розповідали, хто з українських заробітчан потрапив під скорочення в цій країні.