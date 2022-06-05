Дружина "йде в бій" з ЄС: як російський олігарх намагається повернути статки

Дружина Мельниченка обурена потраплянням до санкційного списку ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Дружина російського мільярдера Андрія Мельниченка Олександра потрапила в підсанкційний список ЄС разом із чоловіком.

Як пише Reuters, зараз вона намагається оскаржити запроваджені обмеження, оскільки вважає їх "ірраціональними".

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За словами представника пари, Олександра Мельниченко народилася у Белграді та має сербське й хорватське громадянство. У Росії вона нібито не проживає, тож вважає несправедливим рішення Євросоюзу щодо себе.

Схема олігарха

Після вторгнення РФ в Україну, Андрій Мельниченко 8 березня "подарував" своїй дружині право власності на вугільну компанію SUEK AO і компанію EuroChem Group AG. А вже наступного дня його прізвище потрапило до санкційного списку ЄС.

До моменту впровадження шостого пакета санкцій, майном чоловіка володіла Олександра Мельниченко. Але економічні заходи Європи посилюються, тож тепер у переліку підсанкційних осіб опинилась і вона, оскільки "користується багатством чоловіка та отримує вигоду".

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Очікувано, SUEK AO і EuroChem Group AG зазнають збитків, оскільки через санкції будуть заморожені активи. Компанія "ЄвроХім" намагатиметься обговорити з Єврокомісією можливість постачати добрива фермерам без обмежень у "найкритичніший час продовольчої кризи", оскільки виробляє 5% від усього обсягу добрив у світі.

Спроба відхреститися

Коли проти Мельниченка запровадили санкції у березні, олігарха звинуватили в близькості з главою Кремля Володимиром Путіним. Представник бізнесмена сказав, що той не має політичних зв’язків у РФ.

Андрій Мельниченко також намагається оскаржити санкції та подав апеляцію до Генерального суду ЄС.

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Коханка Путіна під санкціями

Наприкінці травня Канада запровадила чергові санкції проти Росії. Під нові обмеження потрапили 22 росіян та 4 компанії. Під санкціями опинилися Россільгоспбанк, Інвестторгбанк та керуючі компанії Російського фонду прямих інвестицій і Російської венчурної компанії.

Окрім цього, в переліку підсанкційних фізичних осіб опинилася ймовірна коханка Путіна Аліна Кабаєва, а також ексдружина олігарха Михайла Фрідмана – Ольга Айзіман і його доньки Лариса та Катерина.

Раніше країни ЄС погодили шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає часткову заборону російської нафти, а також відключення Сбербанку від SWIFT. Водночас під економічними санкціями намагається вижити один з найбільших автозаводів Росії.