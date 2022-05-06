Скарги ігнорують, а посилки крадуть? Як популярна компанія доставки обдурює українців

Дехто чекає свої посилки по кілька місяців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Найгірша доставка в світі", "три місяці немає посилки", "риба гниє з голови", "якщо хочете проблем, користуйтесь цією доставкою", — і це далеко не весь перелік коментарів українців про компанію Meest Express, яка надає поштово-логістичні послуги в Україні та налічує найбільшу кількість поштоматів на території нашої держави.

"Сьогодні" розповість вам, як українці ополчилися проти компанії та чому її рейтинг впав до найнижчого показника.

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Так, останнім часом відносини українців, які скористалися послугами Meest Express, та самої ж компанії складаються не найкращим чином, а точніше вони геть зіпсувалися, а ще точніше — впали до 1,2 рейтингу буквально за два місяці з початку війни (загальна кількість відгуків — 21615 шт.) Чому ж так сталося?

Основна причина — це надто довгий термін очікування зроблених ще до війни замовлень. В когось вони подорожують в напрямку Львів-Київ-Львів, а в когось вже третій місяць лежать на Міжнародному сортувальному центрі у Львові і ніяк не планують вирушати в напрямку доставки. А що головне — забрати посилки звідти теж нереально. Ось таке замкнене коло.

Наразі рейтинг компанії, за даними otzyvua.net, має такий вигляд:

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Рейтинг компанії / Фото: скріншот

І все це через те, що чіткої відповіді про подальшу долю посилок українцям не дав ніхто. В основному вони телефонують на гарячу лінію для вирішення наболілих питань, однак там або не піднімають слухавки, або оператор чітко говорить: "По термінах доставки вашої посилки ми зорієнтувати не можемо". І це при тому, що замовлення вже третій місяць ніжиться на складі у Львові.

В основному українці, що скористалися послугами компанії, коментують так свої ситуації:

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Скарга на компанію / Фото: скріншот

Скарга на компанію / Фото: скріншот

Скарга на компанію / Фото: скріншот

Скарга на компанію / Фото: скріншот

Скарга на компанію / Фото: скріншот

Скарга на компанію / Фото: скріншот

Скарга на компанію / Фото: скріншот

Скарга на компанію / Фото: скріншот

І таких відгуків надзвичайно велика кількість. Вище ми зібрали лише за травень, і то далеко не весь перелік. Українці розгублені і не знають, яким чином вирішити це питання, оскільки компанія говорить лише одне — чекайте. А скільки ще чекати, коли зі Львова у Львів посилка не може дійти майже 3 місяці?

Основна проблема, за нашими спостереженнями і моніторингом відгуків, полягає в тому, що компанія просто не інформує кожного зі своїх клієнтів про стан їхньої посилки та причин затримки. Оскільки причина "війна" вже нікого не заспокоює, адже у західних областях, як відомо, поки, порівняно зі східними чи центральними, відносно спокійно.

Поряд з цим компанія відкриває нові напрямки доставок, а на скарги не реагує жодним чином. Більшість клієнтів повідомляє, що надсилали скарги безпосередньо заповнивши форму на сайті, проте відповіді так і не отримали, а про компенсацію годі й говорити.

Що говорять у компанії?

Журналісти "Сьогодні" намагалися отримати коментар від компанії щодо вищеописаної ситуації, однак ті на наш запит досі не відповіли (станом на 6 травня, запит був зроблений ще 19 квітня).

Натомість пресслужба Meest Express регулярно публікує оновлення на своєму сайті.

"Нова пошта" змінила тарифи за доставку

"Нова пошта" знизила тарифи на доплату у разі надсилання одразу кількох посилок за однією накладною.

Тепер для відправлення посилки до 2 кг потрібно доплатити 10 гривень замість 30, а якщо відправлення до 10 кг, то тариф становитиме 30 гривень замість 50. Якщо ваша посилка до 30 кг, то заплатити треба 70 грн (йдеться лише про посилку на додаткове місце).

За даними "Нової пошти", таке рішення було ухвалене через те, що компанія отримала зворотній зв’язок від клієнтів після зміни тарифів з початку року.

Згідно з ними, змінилась і тарифікація на кожне додаткове місце в одній накладній – кожну посилку оцінюють за окремим тарифом (відправлення з максимальною вагою за базовим, а решту – за зниженим).

Раніше ми розповідали, як отримувати посилку швидше від усіх, а також ми писали, що "Нова пошта" запустила нову послугу для переселенців.