Землі спорожніють? Як глобальне потепління вплине на агросектор України

Глобальне потепління та Україна: звіт Світового банку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україні загрожує значне зниження врожайності основних сільськогосподарських культур до середини ХХІ ст. На це вплинуть різні фактори, особливо – зміни клімату.

Про це свідчить прогноз Світового банку.

Реклама

Аналітики вважають, що меншим стане врожай ячменю, кукурудзи та соняшнику.

"Але врожайність озимої пшениці на півночі та північному заході України до 2050 року може зрости на 20-40% порівняно з 2010 роком", – сказано у повідомленні.

У прогнозі також зазначено, що в нашій країні можуть скоротитися площі, на яких вирощують ялини, буки, сосни та дуби – ключові породи деревини.

Реклама

Що з цінами на зерно зараз?

За станом на четвер, 10 лютого, ціни на пшеницю в Україні, за даними Tripoli.land продовжують знижуватися. Так, ціна на пшеницю 2 класу зараз становить 8 701 грн за тонну, третього класу – 8 658 грн, а на фуражну пшеницю – 8 097 грн.

Яка вартість інших зернових культур:

Кукурудза 7778 грн/тонна;

Ячмінь 7621 грн;

Соняшник 19 924 грн;

Соя 19151 грн;

Ріпак 18 986 грн;

Горох 8993 грн.

Раніше ми розповідали, що у 2021 році в Україні знизилося виробництво насіння озимої м'якої та твердої пшениці. Також писали, що наша країна значно наростила темпи експорту ячменю.