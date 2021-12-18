Зеленський підписав "податковий закон". Які зміни чекають на українців

Президент підписав "податковий закон" / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №5600, що передбачає внесення змін до Податкового кодексу України. Нові правила почнуть діяти з 22 січня 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Згідно з новими правилами, в Україні змінять систему адміністрування податків, збільшать податки, у тому числі на підакцизні товари – тютюн, паливо, алкоголь та ресурсні – залізна руда.
Які ще будуть зміни?
- зменшать мінімальну площу землі фермерського господарства;
- запровадять мінімальне податкове зобов'язання на землю – 1,4 тис. грн за кожен гектар на рік;
- чотири групи платників, які розводять свійську птицю (крім курей), виключать із платників єдиного податку;
- запроваджується податок у розмірі 18% на доходи від продажу сільгосппродукції у розмірі понад 12 мінімальних зарплат;
- обмеження та відмова у виїзді керівників юридичних осіб або постійних представництв нерезидентів-боржників у разі невиконання податкового боргу;
- податок на продаж другої нерухомості протягом року встановлено у розмірі 5%, а третього та всіх наступних об'єктів за ставкою 18%; при цьому продаж першого об'єкта нерухомості протягом року не оподатковується, за умови, що знаходиться у власності продавця більше 3 років.
Податкова перевірятиме фізосіб
В Україні 1 грудня на базі податкової служби з'явиться підрозділ індивідуальних перевірок українців щодо чесності сплати податків.
Порушників, у яких серйозно розходитимуться доходи та витрати, можуть змусити пояснити, звідки ті взяли гроші, або дорахувати податкове зобов'язання. Поки що невідомо, кого перевірятимуть насамперед.