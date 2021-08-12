Зеленський скасував ПДВ на ввезення електромобілів в Україну

Зеленський підписав закони про популяризацію електротранспорту / Фото: AFP, Офис Президента Украины

Ввезення електромобілів в Україні звільнено від податку на додану вартість (ПДВ) до 31 грудня 2025 року. До того ж, до переліку транспортних засобів, на які поширюється ця пільга, додаються:

електробуси;

електрогрузовики;

електроспецтехніка.

Відповідні законопроєкти № 3477 і № 3476, які ухвалила Верховна Рада в липні, підписав президент Володимир Зеленський.

Закони також передбачають, що при держзакупівлях транспортних засобів частка авто з електричними двигунами має скласти не нижче 50% до 2030 року.

Водночас до 1 січня 2029 року тимчасово будуть звільнені від сплати ввізного мита комплектуючі вироби, а також обладнання, яке потрібно для виробництва електричних транспортних засобів.

Бензин і дизель йдуть в минуле

На тлі спроб збільшити кількість електромобілів в Україні влада вже планує заборонити ввезення і першу державну реєстрацію авто з ДВЗ – як бензинових, так і дизельних. Пропонується заборонити:

з 1 січня 2027 року для б/в автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згоряння;

з 1 січня 2030 року для нових авто на дизелі, а також для б/в і нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.

Така ініціатива міститься в проєкті закону, який оприлюднило Міністерство інфраструктури. Документ поки не схвалений Кабінетом міністрів і не зареєстрований у Верховній Раді.

Реклама

Глобальний прогноз

Вже до 2040 року дві третини всіх продаваних автомобілів у світі становитимуть електрокари, підрахували аналітики BloombergNEF. На їхню думку, в найближчі 20 років продажі електромобілів виростуть в 22 рази – з 3 млн в 2020 році до 66 млн в 2040-му. Найбільше популярність "зелених" авто виросте в Європі і Китаї.

Розвиток ринку електромобілів прискорюється завдяки:

поліпшенню характеристик акумуляторів;

зниження вартості акумуляторів;

збільшення кількості пунктів зарядки:

державній політиці, яка стимулює відмову від авто з ДВЗ.

Нагадаємо, раніше для популяризації електричних авто в Україні також ввели митні пільги. Так, вартість акцизу за розмитнення авто з електричним двигуном становить 1 євро за кіловат/годину. Отже, навіть для автомобілів з потужними акумуляторами сума мита коливається від 20 до 100 євро.

До того ж, в Україні гряде подорожчання бензину.

Про що ще говорять в Україні та світі 12 серпня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":