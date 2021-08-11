Зарплати освітян виростуть до 4000 доларів – кому чекати підвищення

Викладачам обіцяють космічні зарплати / Фото: Сьогодні, REUTERS/Rafael Marchante

Зарплати викладачів в Україні реально підвищити до 4000 доларів після завершення першого етапу реформи вищої освіти. Однак такі зарплати будуть отримувати не всі.

Про це ексклюзивно розповів "Сьогодні" міністр освіти Сергій Шкарлет.

", коли буде запущений президентський університет. Для найкращих викладачів 4000 доларів будуть реальністю. Звичайно, не для всіх. Але це буде точка перезавантаження нашої вищої освіти", – сказа Шкарлет.

У 2021 році передбачено два підвищення зарплат для педагогів:

перше відбулося з 1 січня, зарплати зросли на 20%;

друге підвищення заплановано на грудень – зростання складе 9%.

"Тому за 2021-й буде підвищення майже на 30%. На 2022-й очікується підвищення на кінець року – приблизно на 10%", – анонсував Шкарлет.

Президентський університет

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський підписав указ про створення в Києві президентського університету, який буде випускати фахівців для забезпечення безпеки держави.

Університет готуватиме фахівців у таких сферах:

інформаційна та кібербезпека;

штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні, енергетичні та біотехнології.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" порівняв зарплати вчителів в Україні та Європі.

Також повідомлялося, що учнів молодших класів будуть оцінювати по-новому. Це стосується 1-4 класів середніх шкіл. Оцінювати дозволили за допомогою так званої вербальної і рівневої оцінок, останню запропоновано позначати буквами.

Старшу школу, до речі, теж чекають реформи. Подробиці дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":