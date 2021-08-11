Зарплаты педагогов вырастут до 4000 долларов – кому ждать повышения

Преподавателям обещают космические зарплаты / Фото: Сегодня, REUTERS/Rafael Marchante

Зарплаты преподавателей в Украине реально повысить до 4000 долларов после завершения первого этапа реформы высшего образования. Однако такие зарплаты будут получать не все.

Об этом эксклюзивно рассказал "Сегодня" министр образования Сергей Шкарлет.

", когда будет запущен президентский университет. Для лучших преподавателей 4000 долларов будут реальностью. Конечно, не для всех. Но это будет точка перезагрузки нашего высшего образования", – сказа Шкарлет.

В 2021 году предусмотрено два повышения зарплат для педагогов:

первое состоялось с 1 января, зарплаты выросли на 20%;

второе повышение запланировано на декабрь – рост составит 9%.

"Поэтому за 2021-й будет повышение почти на 30%. На 2022-й ожидается повышение на конец года – примерно на 10%", – анонсировал Шкарлет.

Президентский университет

В конце мая президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в Киеве президентского университета, который будет выпускать специалистов для обеспечения безопасности государства.

Университет будет готовить специалистов в таких сферах:

информационная и кибербезопасность;

искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические, энергетические и биотехнологии.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сравнил зарплаты учителей в Украине и Европе.

Также сообщалось, что учеников младших классов будут оценивать по-новому. Это касается 1-4 классов средних школ. Оценивать разрешили c помощью так называемой вербальной и уровневой оценок, последнюю предложено обозначать буквами.

Старшую школу, кстати, тоже ждут реформы. Подробности узнавайте из сюжета "Сегодня":