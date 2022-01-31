Запаси газу нижче 40%: як ЄС готується до можливої зупинки постачання з РФ

Що готує Європа на випадок зупинення постачання газу з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Запаси газу в ПСГ Євросоюзу вже впали нижче 40%, а витрати блакитного палива зі сховищ цього січня на третину більші, ніж за останні п’ять років.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

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Зазначається, що попри м’яку погоду, європейці вирішили все одно використовувати власні запаси, щоб скоротити витрати на надзвичайно дорогий імпорт.

Водночас голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз вже розробив план дій на той випадок, якщо Росія припинить постачання газу в регіон.

За словами Борреля, ЄС розглядає для подальшої співпраці США, Катар та Азербайджан.

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"Ми готові на випадок, якщо дипломатія зазнає невдачі, і ми розглядаємо всі варіанти", – написав у своєму блозі дипломат.

Також Боррель наголосив, що Євросоюз підготував певні заходи, які у разі припинення РФ постачання, завдадуть серйозної шкоди російській економіці та фінансовій системі.

Розглядається варіант заходів експортного контролю, які мали б більш довгостроковий ефект, оскільки позбавляють РФ деяких продуктів, які необхідні для реалізації її стратегічних амбіцій.

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Як "Газпром" підігріває газову кризу

Згідно з даними "Aggregated gas storage inventory" російська компанія продовжує прокачувати рекордно низькі обсяги газу до Європи.

За перші три тижні 2022 року обсяг прокачування був нижчий, ніж у кризовому 2021 році.

Таку "газову блокаду" деякі фахівці назвали "італійським страйком", оскільки контрактні зобов’язання компанія виконує, але не виходить ані на міліметр за їхні межі.

Раніше ми писали, що чекає українську економіку найближчим часом, та розповідали, скільки газу залишилось в українських ПСГ.