Закрити усі лазівки: Україна показала світу план для тотального тиску на РФ

Україна розробила план з посилення санкцій проти РФ / Фото: Getty Images, kremlin.ru, Офис Президента Украины, Колаж: Сьогодні

Експертна група, до якої увійшли українські експерти з різних сфер, а також відомі світові економісти, історики та інші фахівці, розробила план щодо посилення санкцій проти Росії та Білорусі. Цю групу назвали за прізвищами її співголів керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та ексрадника президента США з питань національної безпеки і посла Майкла Макфола.

"Сьогодні" розказує, про що йдеться у 10 пунктах цього плану, та як це допоможе посилити тиск на Росію.

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Повне нафтогазове ембарго, фінансування тероризму і посилення санкцій

У першому пункті плану ідеться про розширення нафтогазових санкцій.

"Ввести повну заборону та ембарго на російські сиру нафту, нафтопродукти, газ та вугілля, забороняючи як імпорт, так і експорт у демократичний світ та з нього, мінімізуючи при цьому обхід через запровадження вторинних санкцій. Європейський Союз має негайно взяти на себе зобов’язання припинити торгівлю з Росією та Білоруссю в частині нафтопродуктів. Країни ЄС повинні зосередитись на суттєвому скорочені закупівлі російської сирої нафти та конденсату, поки вони не досягнуть нуля", – йдеться у документі.

При цьому група визнає, що досягти цього непросто, тому пропонує проміжні кроки, серед яких, наприклад:

встановлення імпортного мита, тарифу або податку на імпорт російської сирої нафти та конденсату;

змусити покупців російської нафти та газу здійснювати платежі на рахунки умовного зберігання (escrow), які будуть недоступні Росії до закінчення війни і запровадити загрозу накладення санкцій блокування на будь-яку фінансову установу, яка порушує умови умовного зберігання (escrow).

Водночас такі умови можуть закрити деякі лазівки для обходу санкцій. Як пояснив Андрій Єрмак, є деякі конкретні приклади. Нафтогігант Shell робить суміші на половину з російською нафтою, що технічно не вважається продуктом російського походження.

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"У Плані всі ембарго та обмеження на експорт нафти мають застосовуватись до всіх блендів, тобто сумішей, що містять нафту російського походження. Лазівка зі "змішуванням" російського продукту з іншими – закривається", – пояснив Єрмак.

У другому пункті пропонують ввести заборону на перевезення морським, наземним та залізничним транспортом з Росії до демократичного світу, за винятком тих, що стосуються забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Також ввести санкції щодо державних судноплавних компаній.

Також Україна вимагає відключити всі російські фінансові установи від світової фінансової системи SWIFT, і блокувати активи цих установ.

Серед вимог і визнання РФ спонсором тероризму. Також посилення індивідуальних санкцій проти осіб, що займають вищі державні посади, банкірів та пропагандистів, і введення повних санкцій проти всіх російських та білоруських державних підприємств.

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Єрмак зазначив, що, наприклад, Росатом виготовляє ядерну зброю і контролює 45% світового ринку послуг зі збагачення урану. Але санкції на нього все ще не наклали.

"Забезпечити розширення експортного контролю та ввести заборону на експорт до Росії всієї стратегічно важливої високотехнологічної продукції, зокрема тієї, що має відношення до видобутку, обробки та переробки нафти, скрапленого природного газу та бурового обладнання. Ввести заборону на експорт і постачання до Росії каталізаторів, що використовуються для видобутку нафти, у телекомунікаційній промисловості та сільському господарстві", – ідеться у сьомому пункті плану.

Також група пропонує країнам заборонити експорт металів, мінералів і руд, таких як титан, хром, мідь і молібден, та їх готової продукції до Росії.

Крім того, у пропозиціях України йдеться про накладення вторинних санкцій, створення реєстру усіх міжнародних компаній, які все ще діють в Росії та Білорусі, а також забезпечення функціонування всіх санкції до тих пір, поки Росія не припинить своє вторгнення до України.

Дані про видобуток та експорт газу та нафти в РФ під забороною

З недавніх пір Росія закрила дані про видобування та експорт нафти та газу. Пояснюється це тим, що така інформація "бути використана як додатковий тиск на російський ринок та його учасників".

Тим часом у світі зростає кількість країн, які декларують плани про відмову від російських енергоресурсів. Наприклад, Сербія вже у 2023 році планує експортувати скраплений природний газ із Греції (ЗПГ) та природний газ з Азербайджану.

Поставлятимуть газ через інтерконектор між Сербією та Болгарією (IBS). Він має запрацювати наступної осені.

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