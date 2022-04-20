Криза набирає обертів: РФ вже не цікавить інвесторів, росіянам прогнозують лише борги

Розповідаємо, як економіка Російської Федерації потерпає від наслідків війни, яку вона розв'язала проти України

На Росію насувається глибока криза / Фото: Getty Images, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Війна РФ проти України обернулася агресорці економічними санкціями, виходом компаній та інвесторів. Тепер це все впливає на абсолютно всі сфери життя в цій країні.

Про те, як економіка РФ далі котиться на дно і рівень життя росіян розповів голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Зросли бюджетні витрати, впали іноземні інвестиції

У Росії на 27% зросла вартість реалізації національних проєктів. Тобто цьогоріч на національні проєкти мусять витратити на 620 млрд рублів більше, ніж минулого року. Загалом – 2,9 трлн рублів.

Рекордно впали й іноземні інвестиції.

"Іноземні ж інвестиції в нерухомість РФ впали за перші 3 місяці 2022 року до рекордного низького рівня: частка вкладень у комерційну нерухомість склала лише 1,8%, за підсумками року вона може наблизитись до 0%", – написав Гетманцев.

Експерти також прогнозують, що незабаром настане період тотальної несплати коштів за позиками й податків у бюджет. У зв'язку з цим кілька фінансових саморегульованих організацій РФ звернулися до уряду та Центробанку з клопотанням запровадження "тотального мораторію" на банкрутства та примусові стягнення.

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"Експерти побоюються, що боржники пригальмують не лише оплату кредитів, а й перестануть платити за послуги ЖКГ й затягнуть виплати зарплат", – додав Гетманцев.

Ринок нерухомості також у кризі, а автозаводи стоять у простої

За оцінками експертів, у Росії на ринку нерухомості ситуація така:

на 27,3% скоротився розмір іпотечного кредитування на вторинне житло у квітні порівнянно з лютим цього року;

на 3% за березень виросла вартість квадратного метра готового житла;

на 20-40% може скоротитися обсяг видної іпотеки за підсумком 2022 року;

на 30% просів ринок оренди житла і падіння продовжується.

"Криза, що почалася, призвела до зростання обсягу пропозиції житла в оренду на 18-30%: на ринок вийшли квартири, які не можуть бути оперативно продані через високу вартість іпотеки, а також житло росіян, які виїхали з країни", – зазначив Гетманцев.

А от більшість автозаводів перебуває у простої через вимушену зупинку конвеєрів. Для їх відновлення не вистачає комплектуючих через розрив логістичних ланцюжків.

А провідні російські підприємства запланували скорочення режиму роботи. Очікується, що попит на ринку впаде, а також буде криза постачання електронних компонентів.

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Як ембарго на нафту та газ може змінити економіку РФ

Раніше "Сьогодні" поспілкувалися з фінансовим аналітиком та економістом Олексієм Лупоносовим і дізналися, чому всі так прагнуть запровадження ембарго на російські ресурси.

За словами експерта, це одна з необхідних умов для того, щоб зупинити війну проти України.

"Наводилася статистика про те, що близько 40 млрд євро лише за енергоресурси було переведено до РФ Євросоюзом, а допомога, надана за цей же час Україні від ЄС, становила лише 8 млрд", – пояснює Лупоносов.

У зв'язку з цим постає питання – як світова спільнота зможе приборкати Путіна, якщо тільки за енергоресурси і лише від країн ЄС він отримує близько 40 млрд євро за 40 днів, тобто майже по мільярду на день.

"Тому вимога стратегів з усіх країн, які нас підтримують, полягає в тому, щоб Росію припинили підживлювати живими грошима", – розповідає аналітик.

Путіну потрібно платити зарплати тим самим військовим і налагоджувати нові канали експорту через Китай. Зупинити це можна, перекривши потік валют у Росію, а цьому допоможе ембарго на енергоресурси.

Про те, чи зможе це швидко спрацювати і дати результат, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також розповідали, як Путін війною в Україні знищує життя простих росіян і яка країна ЄС ввела найефективніші санкції проти РФ.