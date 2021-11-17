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Затримка поїздів до 6 години: "Укрзалізниця" попередила про серйозні проблеми з графіком

Софія Зінов’єва
17 листопада, 12:29
Через нещасний випадок на ділянці Полтава-Харків, в Україні спізнюються понад п'ять поїздів далекого прямування

В "Укрзалізниці" попередили про запізнення у зв'язку з нещасним випадком / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" повідомила про затримки деяких потягів у зв'язку з травмуванням людини на залізничній колії на дільниці Полтава-Харків.

Про це компанія повідомляє у своєму Telegram-каналі, 17 листопада.

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Зазначається, що затримка може становити до шести годин, а вчасно не зможуть прийти такі потяги:

  • №64 Київ — Харків (орієнтовний час затримки 6 годин);
  • №141 Бахмут — Львів (5 годин 42 хвилини);
  • №725 Харків — Київ (3 години 30 хвилин);
  • №18 Ужгород — Київ (3 години 10 хвилин);
  • №8 Одеса — Харків (2 години);
  • №722 Київ — Харків (40 хвилин).

В "Укрзалізниці" зазначають, що час затримки може змінитись та просять пасажирів стежити за інформацією від прес-служби.

Що трапилося?

17 листопада на залізничній станції Пирогово, розташованій у селі Огульці, вантажний потяг збив жінку на залізничних коліях.

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Постраждалу силою удару відкинуло під зустрічний потяг, і від отриманих травм вона померла на місці.

Раніше ми писали про нові правила перевезень у поїздах "Укрзалізниці" у зв'язку з посиленням карантинних обмежень.

"Сьогодні" також повідомляли про запуск нового поїзда до Угорщини.