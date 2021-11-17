Затримка поїздів до 6 години: "Укрзалізниця" попередила про серйозні проблеми з графіком

В "Укрзалізниці" попередили про запізнення у зв'язку з нещасним випадком / Фото: Колаж: Сьогодні
"Укрзалізниця" повідомила про затримки деяких потягів у зв'язку з травмуванням людини на залізничній колії на дільниці Полтава-Харків.
Про це компанія повідомляє у своєму Telegram-каналі, 17 листопада.
Зазначається, що затримка може становити до шести годин, а вчасно не зможуть прийти такі потяги:
- №64 Київ — Харків (орієнтовний час затримки 6 годин);
- №141 Бахмут — Львів (5 годин 42 хвилини);
- №725 Харків — Київ (3 години 30 хвилин);
- №18 Ужгород — Київ (3 години 10 хвилин);
- №8 Одеса — Харків (2 години);
- №722 Київ — Харків (40 хвилин).
В "Укрзалізниці" зазначають, що час затримки може змінитись та просять пасажирів стежити за інформацією від прес-служби.
Що трапилося?
17 листопада на залізничній станції Пирогово, розташованій у селі Огульці, вантажний потяг збив жінку на залізничних коліях.
Постраждалу силою удару відкинуло під зустрічний потяг, і від отриманих травм вона померла на місці.
Раніше ми писали про нові правила перевезень у поїздах "Укрзалізниці" у зв'язку з посиленням карантинних обмежень.
"Сьогодні" також повідомляли про запуск нового поїзда до Угорщини.