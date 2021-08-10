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Wizz Air оголосив про 20% -ву знижку на квитки – діє тільки один день

Юлія Ляхова
10 серпня, 15:02
Знижка поширюється на деякі квитки, які можна подивитися на сайті лоукостера

Wizz Air розпродає квитки. Колаж: "Сьогодні"

Лоукостер Wizz Air 10 серпня проводить одноденний розпродаж авіаквитків на окремі рейси до 31 жовтня.

Як повідомила авіакомпанія в Facebook, розмір знижки становить 20%. Придбати їх можна на сайті лоукостера і через мобільний додаток авіакомпанії.

Що потрібно знати про знижку

  • застосовується до тарифу і обов'язкових зборів;
  • не покриває адміністративний збір;
  • не поширюється на додаткові послуги.

Перед покупкою квитків необхідно враховувати такі моменти:

  • чи дозволений вам в'їзд в країну призначення (можливо необхідно надати підтвердження вакцинації або ПЛР-тест);
  • факт того, що правила відвідування країни можуть змінитися в будь-який момент;
  • в разі неможливості полетіти через нові обмежень квиток може згоріти (а то й була оформлена платна послуга Wizz Flex – коштує від 5 до 18 євро за одного пасажира).

Однак оформити таку послугу можна тільки під час купівлі квитка.

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Раніше лоукостер Wizz Air і Ryanair показали собівартість перевезень.

Нагадаємо, раніше засновник Wizz Air дав пораду лоукостер SkyUp і заявив, що національних авіакомпаній більше не існує.

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