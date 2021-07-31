Вибухи в почтоматах "Нової пошти". Тепер посилки перевірятимуть з собаками – подробиці

Також в "Новій пошті" хочуть впровадити процес повної ідентифікації клієнтів

Після інциденту в "Новій пошті" вирішили убезпечити себе і клієнтів. Колаж: "Сьогодні"

Після того, як в Україні всього за один день сталося два вибухи в почтоматах "Нової пошти", компанія вирішила перевіряти посилки за допомогою професійних кінологічних служб.

Про це повідомили у пресслужбі "Нової пошти". Розповідаємо, з чим пов'язане таке рішення компанії.

Що сталося?

У четвер, 29 липня, в ящиках почтоматів у Києві та Одесі спрацювали саморобні вибухові пристрої. Останній такий вибух стався близько 6:00 в приміщенні одного з ТЦ на Оболоні в ящику доставляння посилок "Нової Пошти".

Поліція затримала чоловіка – він був заарештований в Чернівцях.

Пошкоджений почтомат в ТЦ на Оболоні. Фото: колаж "Сегодня"

Що відомо про затриманого?

Затриманим виявився 32-річний уродженець АРК Крим, житель Чернівців, який раніше не був засуджений. У нього виявилося два паспорти – України та Росії.

У будинку, де жив затриманий, виявили:

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частини саморобного вибухового пристрою;

пакети з порошкоподібною речовиною, схожою на вибухову;

засіб для придушення GSM сигналу;

товарні накладні "Нової Пошти";

чорнові записи.

Підозрюваний був затриманий в Чернівцях і доставлений до Києва / Колаж "Сегодня"

Також у затриманого виявили паспорти громадянина України та РФ, видані на його ім'я.

Прокуратура готує повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна).

Що кажуть в "Новій пошті"?

Щоб убезпечити себе і клієнтів, в компанії вирішили на всіх терміналах і депо встановити рентгенотелевізійні установки і Рапіскан. Також "Нова пошта" хоче почати співпрацювати з професійною кінологічною службою у всіх регіонах для виявлення підозрілих посилок і вантажів.

До того ж, хочуть впровадити процес повної ідентифікації клієнтів для запобігання ситуації відправлення підозрілих посилок через підставних або неіснуючих людей.

Нагадаємо, "Нова пошта" зробила тестове відправлення посилки за допомогою безпілотного літака Discovery (української компанії "Аеродрон").