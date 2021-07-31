Взрывы в почтоматах "Новой почты". Теперь посылки будут проверять с собаками – подробности

После инцидента в "Новой почте" решили обезопасить себя и клиентов. Коллаж: "Сегодня"
После того, как в Украине всего за один день произошло два взрыва в почтоматах "Новой почты", компания решила проверять посылки с помощью профессиональных кинологических служб.
Об этом сообщили в пресс-службе "Новой почты". Рассказываем, с чем связано такое решение компании.
Что произошло?
В четверг, 29 июля, в ящиках почтоматов в Киеве и Одессе сработали самодельные взрывные устройства. Последний такой взрыв произошел около 6:00 в помещении одного из ТЦ на Оболони в ящике доставки посылок "Новой Почты".
Полиция задержала мужчину – он был арестован в Черновцах.
Поврежденный почтомат в ТЦ на Оболони. Фото: коллаж "Сегодня"
Что известно о задержанном?
Задержанным оказался 32-летний уроженец АРК Крым, житель Черновцов, который ранее не был судим. У него оказалось два паспорта – Украины и России.
В доме, где жил задержанный, обнаружили:
- части самодельного взрывного устройства;
- пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое;
- средство для подавления GSM сигнала;
- товарные накладные "Новой Почты";
- черновые записи.
Подозреваемый был задержан в Черновцах и доставлен в Киев / Коллаж "Сегодня"
Также у задержанного обнаружили паспорта гражданина Украины и РФ, выданные на его имя.
Прокуратура готовит сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Что говорят в "Новой почте"?
Чтобы обезопасить себя и клиентов, в компании решили на всех терминалах и депо установить рентгенотелевизионные установки и Рапискан. Также "Новая почта" хочет начать сотрудничать с профессиональной кинологической службой во всех регионах для выявления подозрительных посылок и грузов.
Кроме того, хотят внедрить процесс полной идентификации клиентов для предотвращения ситуации отправки подозрительных посылок через подставных или несуществующих людей.
Напомним, "Новая почта" совершила тестовую отправку посылки с помощью беспилотного самолета Discovery (украинской компании "Аеродрон").
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