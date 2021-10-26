Викликає бронхіальну астму: до України завезли заражену гречку з Росії

До України з РФ завезли гречку з отруйною рослиною / Фото: Колаж: Сьогодні
До України завезли 130,78 тонни гречки із Російської Федерації, яка була заражена небезпечною рослиною – амброзією полинолистою.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, куди і доставили небезпечний вантаж.
Наразі до зараженої гречки застосовано необхідні фітосанітарні процедури та складено нотифікацію.
Що таке амброзія полинолиста?
Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolsa) – це отруйна рослина із сімейства айстрових, яка шкодить сільському господарству та здоров’ю людини.
Вона викликає у людей алергію, під час цвітіння у деяких спостерігається захворювання, яке має назву амброзійний поліноз.
Воно проявляється сльозотечею, запаленням слизових оболонок, приступами бронхіальної астми, погіршенням зору та підвещеною температурою тіла.
Ціна на гречку в Україні
За даними Міжнародної асоціації гречки, ця крупа може подорожчати на 20-30% через дефіцит на українському ринку.
Однак член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що такого подорожчання не відбудеться і це лише штучне створення ажіотажу навколо ціни на гречку.
На думку експерта, гречана крупа не може подорожчати настільки сильно, адже тоді вона випаде за межі купівельної спроможності своїх покупців.
"Сьогодні" разом з експертами розбирались, які товари та послуги подорожчають в Україні через декілька років уп’ятеро.