Вызывает бронхиальную астму: в Украину завезли зараженную гречку из России

В Украину из РФ завезли гречку с ядовитым растением / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину завезли 130,78 тонны гречки из Российской Федерации, которая была заражена опасным растением – амброзией полынолистной.

Про это сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, куда и доставили опасный груз.

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К зараженной гречке применены необходимые фитосанитарные процедуры и составлена нотификация.

Что такое амброзия полынолистая?

Амброзия полынолистая (Ambrosia artemisiifolsa) – это ядовитое растение из семейства астровых, которое вредит сельскому хозяйству и здоровью человека.

Она вызывает у людей аллергию, во время цветения у некоторых наблюдается заболевание, называемое амброзионным поллинозом.

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Оно проявляется слезотечением, воспалением слизистых, приступами бронхиальной астмы, ухудшением зрения и повышенной температурой тела.

Цена на гречку в Украине

По данным Международной ассоциации гречихи, эта крупа может подорожать на 20-30% из-за дефицита на украинском рынке.

Однако член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что такого подорожания не произойдет и это только искусственное создание ажиотажа вокруг цены на гречку.

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По мнению эксперта, гречневая крупа не может подорожать настолько сильно, так как тогда она выпадет за пределы покупательной способности своих потребителей.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, какие товары и услуги подорожают в Украине через несколько лет в пять раз.