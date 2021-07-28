Виводять із рівноваги. Шахраї придумали нову схему обману через ПриватБанк

Нова шахрайська схема діє не тільки на людей у віці, але і на молодих

Відділення ПриватБанку / Фото: dpchas.com.ua

Шахраї під виглядом співробітників ПриватБанку виманюють в українців гроші. Для цього вони використовують спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого виводять всі гроші з рахунків.

Про це пише GSMinfo.

Як працює шахрайська схема

Щоб вивести потенційну жертву з рівноваги, шахраї використовують шок. Вони кажуть, що є співробітниками служби безпеки ПриватБанку і повідомляють про нібито злом рахунку користувача, який відбувається саме тепер. Щоб цього уникнути, шахраї просять встановити на мобільний телефон спеціальний додаток, який нібито захистить аккаунт.

Люди під тиском погоджуються встановлювати цю програму на свій смартфон, однак це додаток для одержання віддаленого доступу до пристрою.

Що буде, якщо ви встановите додаток на смартфон і продиктуєте код шахраєві:

Реклама

можливість контролювати телефон загубиться;

шахрай отримає доступ до банківського аккаунту і переведе гроші собі на рахунок.

Щоб не стати жертвою шахраїв, у ПриватБанку просять переривати розмову і нічого не встановлювати на прохання.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк почав підвищення тарифів на перекази через "Приват24" з 1 грн до 0,5% від суми (не менш трьох і не більше 200 гривень).

А про недавній технічний збій у ПриватБанку дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":