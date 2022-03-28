Виплати переселенцям: коли українці отримають по 2 тис. грн

Які виплати можна отримати на дітей / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Обіцяні виплати внутрішньо переміщеним особам в Україні планують розпочати на початку квітня.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в телеефірі.

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За її словами, прямі грошові виплати отримуватимуть не лише ті, то перемістився з регіону, де йдуть бойові дії, в інші, а й ті, хто перемістився в межах однієї області, одного регіону.

Також Лазебна закликала людей реєструватися у ЦНАПах і не гаяти час і наголосила, що в подальшому, запроваджені урядом програми будуть розширюватися і модернізуватися.

"Вони всі будуть прив’язані до цього статусу внутрішньо переміщеної особи", – підкреслила Лазебна.

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Також глава відомства розповіла, що згодом люди зможуть реєструватися як ВПО через портал "Дія".

Яку допомогу виплатять?

Лазебна вкотре пояснила, що внутрішні переселенці отримають по 2 тис. грн на особу у вигляді допомоги на проживання, а на дітей виплачуватимуть по 3 тис.

Стати на облік, щоб отримати гроші за березень, потрібно до кінця місяця, однак згодом цей термін продовжили до 14 квітня.

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"Люди зареєструються до 14 квітня, подадуть відповідні заяви і реквізити про свої банківські рахунки і отримають допомогу на проживання за повний березень місяць", – наголосила міністр.

Допомога біженцям

Декілька мільйонів українців обрали Польщу для того, щоб врятуватись від війни. Уряд сусідньої країни запровадив декілька програм з допомоги біженцям.

Також діє сімейна програма "Сім’я 500+", в рамках якої українські родини можуть отримувати 500 злотих на дитину щомісяця.

Для цього необхідно мати номер PESEL, банківський рахунок та польський номер телефону.

"Сьогодні" також писали, хто з військових отримуватиме цілих 100 тис. грн на місяць, і розповідали, як можна фінансово допомогти ЗСУ.