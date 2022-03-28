Выплаты переселенцам: когда украинцы получат по 2 тыс. грн

Какие выплаты можно получить на детей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Обещанные выплаты внутриперемещенным лицам в Украине планируется начать в начале апреля.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебна в телеэфире.
По ее словам, прямые денежные выплаты будут получать не только те, кто переместился из региона, где идут боевые действия, в другие, но и тех, кто переместился в пределах одной области, одного региона.
Также Лазебна призвала людей регистрироваться в ЦНАПах и не тратить попусту время и подчеркнула, что в дальнейшем, введенные правительством программы будут расширяться и модернизироваться.
"Они все будут привязаны к этому статусу внутренне перемещенного лица", – подчеркнула Лазебна.
Также глава ведомства рассказала, что впоследствии люди смогут регистрироваться как ВПЛ через портал "Дія".
Какую помощь выплатят?
Лазебная раз объяснила, что внутренние переселенцы получат по 2 тыс. грн на лицо в виде пособия на проживание, а на детей будут выплачивать по 3 тыс.
Стать на учет, чтобы получить деньги за март, нужно до конца месяца, однако впоследствии этот срок продлили до 14 апреля.
"Люди зарегистрируются до 14 апреля, подадут соответствующие заявления и реквизиты о своих банковских счетах и получат пособие на проживание за полный март месяц", – подчеркнула министр.
Помощь беженцам
Несколько миллионов украинцев избрали Польшу, чтобы спастись от войны. Правительство соседней страны ввело несколько программ по помощи беженцам.
Также действует семейная программа "Семья 500+", в рамках которой украинские семьи могут получать 500 злотых на ребенка ежемесячно.
Для этого необходимо иметь номер PESEL, банковский счет и номер телефона.
"Сегодня" также писали, кто из военных будет получать целых 100 тыс. грн в месяц и рассказывали, как можно финансово помочь ВСУ.