Виплата 6,5 тис. грн від держави – на що можна витратити

На що витратити 6,5 тис. грн. / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українці, які отримали допомогу від держави в розмірі 6,5 тис. грн через програму "єПідтримка" можуть витрачати ці гроші на найрізноманітніші цілі.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За його словами, кошти можна перевести на іншу картку, а з неї навіть зняти їх. Також можна розплачуватись онлайн або телефоном і обмежень на будь-які товари – немає.

Міністр також розповів, що заявку на отримання допомоги подали вже 2,7 млн українців.

"Усі отримають ці гроші, і програма працює далі. Міністерство економіки працює над іншими подібними програмами", – зазначив Федоров.

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Як отримати 6,5 тис. грн?

Для підтримки українців, які живуть на територіях, де ведуться активні бойові дії уряд запровадив нову програму.

Усі наймані працівники, а також зареєстровані ФОП, що знаходяться у таких областях: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська, Київська та м. Київ зможуть отримати грошову допомогу у розмірі 6,5 тис. грн.

Для того, щоб її отримати, потрібно оформити картку "єПідтримка" у одному з банків партнерів і виконати такі кроки: зайти у "Дію" та натиснути "Послуги" — "єПідтримка" — Отримати допомогу".

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"Сьогодні" також писали про тимчасовий "єДокумент" і розповідали, яка країна буде приймати документи в "Дії".