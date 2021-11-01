Все ж таки домовились? "Газпром" відновив поставки газу до Молдови за новою ціною

Скільки за блакитне паливо платитиме Молдова / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська компанія "Газпром" 1 листопада почала поставки газу до Молдови за новим контрактом.

Про це повідомляє інформаційне агентство "РБК".

Реклама

Зазначається, що новий контракт було підписано між сторонами 29 жовтня 2021 року і термін його дії – п’ять років.

Тисяча кубометрів буде коштувати близько 450 доларів у листопаді, заявив віце-прем’єр Молдови Андрій Спину.

Газова криза у Молдові

Після закінчення багаторічного контракту із "Газпромом" Молдова зіткнулася зі справжньою енергетичною кризою, оскільки Росія значно підвищила цінник на газ.

Реклама

За даними американського видання Financial Times, Росія пропонувала знизити ціну на газ в обмін на ослаблення Молдовою зв’язків з Євросоюзом.

Зокрема Російська Федерація хотіла, щоб новий молдавський уряд, який обрав прозахідний вектор розвитку, відклав узгоджені з Брюсселем реформи енергетичного ринку, які передбачають лібералізацію газових ринків та посилення конкуренції.

Через це Росію звинуватив у шантажі і сам Європейський союз.

Реклама

Допомогти Молдові спробувала і Україна, 30 жовтня "Нафтогаз" продав перші 500 тис. кубометрів блакитного палива.