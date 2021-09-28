Все зіграло свою роль. Чому Угорщина обрала "Газпром" і скільки втратить Україна

Підписання угоди Угорщини та "Газпрому" - що це означає для України / Фото: Колаж: Сьогодні

Угорщина вразила українське суспільство не менше, ніж закінчення будівництва скандального "Північного потоку-2". Країна підписала новий контракт із російським "Газпромом", яким повністю відмовилась від транзиту газу через територію України.

Блакитне паливо потраплятиме до Угорщини по газогону "Турецький потік" через територію Сербії та Австрії.

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Контракт розрахований на 15 років, а дія попереднього спливає наприкінці 2021 року. Таке рішення викликало бурю негативу та обурення з боку української влади.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що це рішення є суто політичним і спрямоване Кремлем, щоб зашкодити національним інтересам України та її відносинам з Угорщиною.

Політика чи комерція?

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Втім, експерти розділились на два табори. Дехто вважає, що це дійсно цілеспрямована політика Кремля, а хтось визнає – так, це погано, але транзитування газу для власних потреб кожна країна має право вирішувати особисто і про це треба було здогадуватись раніше.

Політолог Олег Саакянрозповів "Сьогодні", що вважає реакцію українського МЗС занадто різкою, тим паче те, що це відбудеться було зрозуміло і раніше.

"Це – ті реалії в яких ми вже опинилися, і абсолютно зрозуміло, що Росія буде так робити і це було зрозуміло ще заздалегідь. Обурюватись немає жодного сенсу, тому ще це абсолютно суверенне право кожної країни, підписувати такі контракти – які вона хоче."

За словами Саакяна, роль тут грає геополітика, геоекономіка та геобезпека. На думку політолога, Угорщині було запропоновано кращі, вигідніші умови транзитування, але Росія беззаперечно стимулювала до підписання саме такої угоди.

"Зрозуміло, що новий контракт "Газпрому" підписувався вже в новому контексті і РФ, зокрема використовувала цей контракт для того, що перевести транзит газу з території України, що є коротшим шляхом, в обхід неї", – каже експерт.

Він також наголошує, що зараз потрібно працювати над укладанням нових договорів із західними партнерами, щоб мінімізувати дії РФ.

"Україна могла висловити своє занепокоєння, смуток стосовно підписання контракту, але підкреслити те, що Угорщина в праві сама обирати. В такому випадку, градус реакції МЗС виглядав би більш цивілізовано і всім би було зрозуміло, що має на увазі Україна.

Оскільки ми не можемо змінити ситуації, то не потрібно махати кулаками після бійки."

Політолог Тарас Семенюк прокоментував цю ситуацію у ефірі телеканалу "Україна 24" та назвав її показовою.

За словами політолога, після запуску "Північного потоку-2", таких контрактів стане ще більше.

"Чим більше ми будемо слухати обіцянки глав інших країн, тим швидше ми будемо ставати біднішими. Я думаю, варто не слухати, що нам обіцяють, а просто робити свою роботу. Показовою є ситуація з Угорщиною, тому що Будапешт і Москва давно співпрацюють, і таких наслідків цієї комунікації щодо газу варто було очікувати, – сказав експерт.

За словами Семенюка, цей контракт із Москвою не несе в собі якихось "страшних цифр", що могли б суттєво підірвати економіку, але є певним символом.

Співголова Фонду енергетичних досліджень Дмитро Марунич в коментарі "Сьогодні" сказав, що вважає це взаємовигідним рішенням і Угорщина, на його думку, прийняла його без російського тиску.

"Наврядчи Угорщина ухвалювало його під тиском РФ – це по-перше, а по-друге – Третій енергопакет ЄС передбачає диверсифікацію джерел поставок, – сказав експерт в коментарі "Сьогодні"".

Згадав Марунич і про складні стосунки України та Угорщини, яка блокує питання входження України в НАТО.

"Все зіграло свою роль, але я не думаю, що це передусім політичне рішення. Я вважаю, що воно насамперед має коммерційне підгрунтя і це вигідний контракт, який відповідає законодавству ЄС."

За розрахунками співголови Фонду енергетичних досліджень, Україна втратить приблизно 10% обсягів транзиту, що при нинішніх цінах дорівнює близько 150 млн. дол.

"150 млн дол. це не такі космічні гроші, але далі буде гірше – це тільки початок. Поступова завершать свою дію і інші контракти, тоді обсяги транзиту суттєво впадуть", – каже Марунич.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев в ефірі "Україна 24" зазначив, що Україна двано втратила ті обсяги транспортування, які мала колись.

"Україну обійшли з півдня, "Північний потік-2 ще не запущений, але мінус 25 млрд кубометрів транзиту вже є. Тому що така "несподіванка" — і "Турецький потік", і "Блакитний потік", і Балканський потік", і TAP-TANAP, а ми чомусь всі розповідаємо про "Північний потік-2". А нас же давно обійшли й Туреччина, й Азербайджан", – розповів Рябцев.

На його думку, Україна повинна була думати про контракти з іншими європейськими компаніями, а не триматись за "Газпром".

Експерт наголосив, що Україна не має жодного іншого контракту, окрім домовленостей з "Газпромом".

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