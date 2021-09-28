Все сыграло свою роль. Почему Венгрия выбрала "Газпром" и сколько потеряет Украина

Подписание соглашения Венгрии и "Газпрома" - что это значит для Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Венгрия поразила украинское общество не меньше, чем окончание строительства скандального "Северного потока-2". Страна подписала новый контракт с российским "Газпромом", согласно которому полностью отказалась от транзита газа через территорию Украины.

Голубое топливо будет попадать в Венгрию по газопроводу "Турецкий поток" через территорию Сербии и Австрии.

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Контракт рассчитан на 15 лет, а действие предыдущего истекает в конце 2021 года. Такое решение вызвало бурю негатива и возмущения со стороны украинской власти.

В Министерстве иностранных дел заявили, что это решение является чисто политическим и направлено Кремлем на то, чтобы навредить национальным интересам Украины и ее отношениям с Венгрией.

Политика или коммерция?

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Впрочем, эксперты разделились на два лагеря. Некоторые считают, что это действительно целенаправленная политика Кремля, а кто-то признает – да, это плохо, но относительно транзита газа для собственных нужд каждая страна имеет право решать лично и об этом необходимо было догадываться раньше.

Политолог Олег Саакян рассказал "Сегодня", что считает реакцию украинского МИД слишком резкой, тем более учитывая то, что это было понятно и раньше.

"Это – те реалии в которых мы уже оказались, и совершенно понятно, что Россия будет так делать и это было понятно еще заранее. Возмущаться нет никакого смысла, потому что это абсолютно суверенное право каждой страны, подписывать такие контракты, какие она хочет".

По словам Саакяна, роль здесь играет геополитика, геоэкономика и геобезопасность. По мнению политолога, Венгрии были предложены лучшее, более выгодные условия транзита, но Россия безусловно стимулировала к подписанию именно такой сделки.

"Понятно, что новый контракт "Газпрома" подписывался уже в новом контексте и РФ, в том числе использовала данный контракт для того, что перевести транзит газа с территории Украины, что является более коротким путем, в обход нее", – говорит эксперт.

Он также отмечает, что в данный момент нужно работать над подписанием новых договоров с западными партнерами, чтобы минимизировать последствия действий РФ.

"Украина могла выразить свое беспокойство, печаль по поводу подписании контракта, но подчеркнуть то, что Венгрия в праве сама выбирать. В таком случае, градус реакции МИД выглядел бы более цивилизованно и всем было бы понятно, что имеет в виду Украина.

Поскольку мы не можем изменить ситуацию, то не нужно махать кулаками после драки".

Политолог Тарас Семенюк прокомментировал эту ситуацию в эфире телеканала "Украина 24" и назвал ее показательной.

По словам политолога, после запуска "Северного потока – 2", таких контрактов станет еще больше.

"Чем больше мы будем слушать обещания глав других стран, тем быстрее мы будем становиться беднее. Я думаю, не стоит слушать, что нам обещают, а просто делать свою работу. Есть ситуация с Венгрией, так как Будапешт и Москва давно сотрудничают, и таких последствий этой коммуникации по газу следовало ожидать", – сказал эксперт.

По словам Семенюка, данный контракт с Москвой не несет в себе каких-то "страшных цифр", которые могли бы существенно подорвать экономику, но является определенным символом.

Сопредседатель Фонда энергетических исследований Дмитрий Марунич в комментарии "Сегодня" сказал, что считает это взаимовыгодным решением и Венгрия, по его мнению, приняла его без российского давления.

"Вряд ли Венгрия принимала его под давлением РФ – это во-первых, а во-вторых – Третий энергопакет ЕС предусматривает диверсификацию источников поставок, – сказал эксперт в комментарии "Сегодня".

Вспомнил Марунич и о сложных отношениях Украины с Венгрией, которая блокирует вопрос вхождения Украины в НАТО.

"Все сыграло свою роль, но я не думаю, что это прежде всего политическое решение. Я считаю, что оно в первую очередь имеет коммерческое основание и это выгодный контракт, который соответствует законодательству ЕС".

По расчетам сопредседателя Фонда энергетических исследований, Украина потеряет около 10% объемов транзита, что при нынешних ценах составляет около 150 млн долл.

"150 млн долл. – это не такие космические деньги, но дальше будет хуже – это только начало. Постепенно завершат свое действие и другие контракты, тогда объемы транзита существенно упадут", – говорит Марунич.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в эфире "Украина 24" отметил, что Украина давно потеряла те объемы транспортировки, которые имела прежде.

"Украину обошли с юга, "Северный поток – 2" еще не запущен, но минус 25 млрд кубометров транзита уже существуют. Потому что такая "неожиданность" – и "Турецкий поток", и "Голубой поток", и "Балканский поток ", и TAP-TANAP, а мы почему-то все рассказываем о "Северном потоке – 2". А нас же давно обошли и Турция, и Азербайджан", – рассказал Рябцев.

По его мнению, Украина должна была думать о контрактах с другими европейскими компаниями, а не держаться за "Газпром".

Эксперт подчеркнул, что Украина не имеет никакого другого контракта, кроме договоренностей с "Газпромом".

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