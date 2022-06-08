Все через війну з РФ: Україна відчуває дефіцит деяких продуктів

Україна зіткнулася з дефіцитом ранніх овочів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні можна відчути дефіцит ранніх овочів, серед яких томати, огірки та зелень (петрушка, кріп, зелена цибуля).

Про це під час інформаційного телемарафону розповів заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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"Це те, чого зазвичай, було вдосталь, а на травневі свята люди нарікали, що його було замало, зараз воно коштує досить дорого. Це наслідки, які ми несемо через окупацію наших південних регіонів України", – сказав Марчук.

Дефіцит відчувається у цінах на ранні овочі, які помітно зросли. Наразі українців забезпечують тими запасами, які є на деокупованій території України і за рахунок імпорту.

На імпортні овочі та фрукти, які завозять з Туреччини, Польщі та Балканського півострова ціни можуть зрости це більше.

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"Тут головне завдання, щоб була платоспроможність українців, все ж таки в цей важкий період часу дозволити собі певні речі, тому що ціни дійсно можуть піти вгору на відсотків 15-20. І це пов’язується логістичними витратами, які будуть нести постачальники", – пояснив експерт.

Однак ризику голоду в Україні немає, наголосив Денис Марчук.

Чи достатньо в Україні інших продуктів?

Економіст Олексій Дорошенко розповів раніше, що нас очікує непоганий урожай цього року, якого вистачить навіть на експорт.

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Дефіцит солі експерт назвав штучним і застеріг українців від накопичення запасів, які вони купують в магазинах за шаленими цінами.

За його словами, скоро ціни на неї нормалізуються, оскільки сіль вже законтрактували за кордоном.

"Сьогодні" раніше писали, як РФ провокує дефіцит продуктів в окупованому Херсоні і розповідали, чи чекати українцям пустих полиць у супермаркетах.