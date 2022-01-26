Все для народу: скільки будемо платити за комуналку навесні

До першого квітня тарифи для населення залишаться незмінними / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

До кінця опалювального сезону діють фіксовані ціни на тарифи, проте загалом у 2022 ми будемо платити більше, ніж у 2021 році.

Так, на світло з 1 жовтня Кабмін встановив такі ціни:

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для домогосподарств, що споживають менше 250 кВт*год – 1,44 грн за 1 кВт*год;

для тих, хто споживає понад 250 кВт*год на місяць – 1,68 грн. за 1 кВт*год.

До квітня 2022 року ціни не зростуть. Проте експерти прогнозують підвищення вартості електроенергії після закінчення опалювального сезону. За їхніми словами, це економічно обґрунтовано.

Вартість газу

До кінця опалювального сезону діє річна пропозиція ціни на постачання газу для побутових споживачів від 7,96 до 13,5 грн./куб. Тож до квітня 2022 року, наприклад, клієнти "Нафтогазу" за річним тарифним планом "Фіксований" платитимуть 7,96 гривні за один кубометр.

Проте НКРЕКП встановила нові тарифи на послуги з розподілу газу на 2022 рік для 40 операторів газорозподільних систем.

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З 1 травня вартість газу буде переглянута, оскільки саме тоді закінчиться термін дії зафіксованих на рік тарифів.

Нові травневі ціни на газ залежатимуть від ситуації на ринках у Європі, оскільки Україна інтегрована до загальноєвропейського газового ринку. А там є передумови подорожчання газу. Водночас деякі аналітики кажуть, що до літа ціни на енергоносії підуть на спад.

Прогнози

Економічний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киянзазначає в коментарі "Урядовому кур’єру", що нині у світі й Україні формуються цілком спекулятивні ціни на блакитне паливо.

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"Це розпочалося ще багато місяців тому. Світ лихоманить. Скорочуються поставки газу в Європу. Тут суто політичні чинники. У грудні були низькі температури. Однак навесні все стане на свої місця і, думаю, ринок газу заспокоїться. Знизяться й ціни", – каже він.

На думку експерта, тарифи на газ для населення з весни 2022 року можуть зрости не більш ніж на 10-12%.

У Міненерго прогнозують, що тарифи на опалення у 2022 році збільшаться на 16%. За їхніми прогнозами, тарифи можуть зрости в 2023-2024 роках:

у 2023 році українці платитимуть на 10% більше;

2024 року комуналка зросте ще на 7,5%.

Економія на опаленні

Вже цього року в Україні стартує реформа термомодернізації, яку анонсував президент Володимир Зеленський. За цією програмою мають намір утеплити 5 тис. багатоквартирних будинків, близько 3% від усього житлового фонду такого типу, а це дозволяє заощаджувати на опаленні взимку та охолодженні приміщень влітку до 50% ресурсів.

Економія лише на одному будинку становитиме понад 450 тис. грн на рік.

Важливо, щоб утеплювався весь будинок, а не конкретна квартира. Оскільки платіжка не стане меншою, лише стане трохи тепліше у житлі. Для того, щоб повністю утеплити багатоповерхівку, необхідно ОСББ.

Раніше ми дізнавалися, де будуть жити українці через 30 років, і що зміниться у їхніх будинках.

Ми також писали, що Нацбанк раптом заговорив про перегляд платіжок. Ймовірно, вартість тарифів зросте.