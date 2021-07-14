Якими будуть пенсії, зарплати і курс. Комітет Ради вперше схвалив бюджетну декларацію на три роки

Верховна Рада може вперше схвалити трирічне бюджетне планування, це було однією з вимог МВФ

Виплати підвищаться завдяки зростанню прожиткового мінімуму / Фото: Сьогодні

Бюджетний комітет Верховної ради вперше погодив трирічну бюджетну декларацію.

Про це в Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Згідно з декларацією доходи держбюджету у 2022 році повинні бути на рівні 1219,6 млрд. грн, в 2023 році – 1333,2 млрд грн, в 2024-му – 1451,6 млрд грн.

Середньомісячна зарплата має зрости з 15 258 грн у 2022 році до 19 063 грн в 2024-му.

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Згідно з Бюджетною декларацією, курс долара на кінець поточного року становитиме 28,6 грн, а середньорічний буде 28 грн. В 2023-му середньорічний курс складе 28,8 грн, а на кінець року – 28,9 грн. В 2024-му – 29,2 грн і 29,4 грн відповідно.

Мінімальна пенсія наразі становить 1769 грн. Згідно з бюджетною декларацією,зростати вона буде так:

з 1 липня 2021 року – на 85 грн, до 1854 грн;

з 1 грудня 2021 року – на 80 грн, до 1934 грн;

у 2022 році – на 8,2%, до 2093 грн;

у 2023 році – на 7,3%, до 2246 грн;

у 2024 році – на 7%, до 2403 грн.

Як відомо, трирічне бюджетне планування (середньострокове) було введено в Україні тільки з 2018 року. Це була вимога МВФ і Угоди про асоціацію з ЄС. Більш докладно про показники, які закладені в прогнозі читайте в матеріалі: У Кабміні підрахували наші зарплати, пенсії і зростання цін на три роки вперед. Що обіцяють.