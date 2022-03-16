Попереду чергове дно. Як сильно може впасти рубль і коли буде пік ослаблення

Що буде з рублем / Фото: Getty Images, AFP, Колаж: Сьогодні

Зараз світ перебуває в очікуванні дефолту у Російській Федерації, який за деякими оцінками, можуть оголосити вже в березні 2022 року. Станом на 16 березня Центробанк встановив курс на рівні 111 руб./долар. Проте обмінники вже відреагували на новини про дефолт і задерли курс до космічних значень.

Що буде з рублем далі? "Сьогодні" дізналися про це у експерта – економіста Олексія Куща.

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Російська економічна система повторить модель Радянського Союзу

Експерт стверджує, що вирахувати чітке визначення того, який буде максимальний курс рубля до долара, неможливо. Проте вже зараз можна казати, яким буде курсоутворення рубля. Кущ каже, що складатиметься подвійна чи навіть потрійна система курсоутворення.

"Буде офіційний курс, який буде значно міцніший, ніж на чорному ринку. Але за цим курсом придбати валюту майже ніхто не зможе. Хіба що імпортери якогось критичного імпорту. Буде безготівковий ринковий курс, і він буде нижчий за офіційний, в тому числі за рахунок тридцятивідсоткової комісії. І за цим курсом зможуть купувати валюту юридичні особи для своїх розрахунків", – пояснив економіст.

Малий і середній бізнес, а також населення РФ користуватиметься переважно чорним курсом, який буде в рази слабший. Наприклад, зараз офіційний курс рубля до долара встановився на позначці 111. На чорному ринку ситуація зовсім інша – 250-300 руб./долар. І так, за словами Куща, буде і надалі.

"Буде повторення моделі Радянського Союзу. Офіційний курс радянського рубля до долара був там 67-68 копійок, а на чорному ринку можна було долар купити за 5-6 рублів. Тобто, це формат такої квазіпланової економіки, де іноземна валюта буде постійно дефіцитним товаром", – сказав економіст.

Санкції ще покажуть свій вплив

Кущ стверджує, що санкції тільки починають активізовуватись, тому остаточні цифри у відношенні рубля до долара ще не можна передбачити.

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Слабшати рубль буде і від того, що російські енергоносії поступово будуть відтісняти з ринку провідних країн, в тому числі з європейського

"Це ще тільки початок. Я думаю, що пік ослаблення рубля буде десь восени. Через 3-4 місяці", – зазначив Кущ.

Дефолт не за горами

16 березня Росія зобов'язана виплатити відсотки за доларовими облігаціями на 117 млн дол., але ЗМІ пишуть про те, що уряд РФ вирішив не платити їх у доларовому еквіваленті.

Саме тому Bloomberg прогнозує три можливі сценарії дефолту:

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РФ таки виплатить відсотки в доларах і дещо відтягне боргову кризу, але інвестори чекатимуть виплат за доларовими облігаціями з терміном погашення 4 квітня. Якщо вдруге доларів не нашкребуть, це стане датою можливого дефолту;

Росія погасить борги у рублях, що більшість інвесторів визнає дефолтом, оскільки за цими облігаціями не передбачено виплати у такій валюті;

Росія взагалі не платитиме за відсотками, і тоді розпочнеться 30-денний пільговий період. Агресор повинен буде заплатити до 15 квітня, і якщо цього не станеться – настане класичний жорсткий дефолт.

Також разом з експертами "Сьогодні" розібралися, чи зможе РФ повторити іранський сценарій. Також експерти розказали "Сьогодні", що китайські компанії почнуть займати всі економічні ніші, що звільнилися у Росії.