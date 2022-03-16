Впереди – очередное дно. Как сильно может упасть рубль и когда будет пик ослабления

Что будет с рублем / Фото: Getty Images, AFP, Коллаж: Сегодня

Сейчас мир находится в ожидании дефолта в Российской Федерации, который, по некоторым оценкам, могут объявить уже в марте 2022 года. По состоянию на 16 марта Центробанк установил курс на уровне 111 руб./доллар. Однако обменники уже отреагировали на новости о дефолте и задрали курс к космическим значениям.

Что будет с рублем дальше? "Сегодня" узнали об этом у эксперта – экономиста Алексея Куща.

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Российская экономическая система повторит модель Советского Союза

Эксперт утверждает, что вычислить четкое определение того, каков будет максимальный курс рубля к доллару, невозможно. Однако уже сейчас можно говорить, каким будет курсообразование рубля. Кущ говорит, что будет складываться двойная или тройная система курсообразования.

"Будет официальный курс, который будет значительно прочнее, чем на черном рынке. Но по этому курсу приобрести валюту почти никто не сможет. Разве что импортеры какого-нибудь критического импорта. Будет безналичный рыночный курс, и он будет ниже официального, в том числе за счет тридцатипроцентной комиссии. И по этому курсу смогут покупать валюту юридические лица для своих расчетов", – объяснил экономист.

Малый и средний бизнес, а также население РФ будет пользоваться преимущественно черным курсом, который будет в разы слабее. К примеру, сейчас официальный курс рубля к доллару установился на отметке 111. На черном рынке ситуация совсем другая – 250-300 руб./доллар. И так, по словам Куща, будет и дальше.

"Будет повторение модели Советского Союза. Официальный курс советского рубля к доллару был там 67-68 копеек, а на черном рынке можно было доллар купить за 5-6 рублей. То есть это формат такой квазиплановой экономики, где иностранная валюта будет постоянно дефицитным товаром", – сказал экономист.

Санкции покажут свое влияние

Кущ утверждает, что санкции только начинают активизироваться, поэтому окончательные цифры по отношению к рублю к доллару еще нельзя предусмотреть.

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Слабеть рубль будет и оттого, что российские энергоносители постепенно будут оттеснять с рынка ведущих стран, в том числе с европейского.

"Это еще только начало. Я думаю, что пик ослабления рубля будет где-то осенью. Через 3-4 месяца", – отметил Кущ.

Дефолт не за горами

16 марта Россия обязана выплатить проценты по долларовым облигациям на 117 млн долл., но СМИ пишут о том, что правительство РФ решило не платить их в долларовом эквиваленте.

Именно поэтому Bloomberg прогнозирует три возможных сценария. дефолта:

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РФ таки выплатит проценты в долларах и несколько оттянет долговый кризис, но инвесторы будут ждать выплат по долларовым облигациям со сроком погашения 4 апреля. Если второй раз долларов не нашкребут, это станет датой возможного дефолта;

Россия погасит долги в рублях, которые большинство инвесторов признают дефолтом, поскольку по этим облигациям не предусмотрена выплата в такой валюте;

Россия вообще не будет платить по процентам и тогда начнется 30-дневный льготный период. Агрессор должен будет заплатить до 15 апреля, и если этого не произойдет, наступит классический жесткий дефолт.

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