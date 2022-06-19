Війна в Україні вдарила по британських фермерах: що відбувається

Британські фермери не можуть збирати врожай без українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну в Україні фермери у Великій Британії не можуть збирати врожай. Все тому, що їм не вистачає додаткових робочих рук із нашої країни.

Про це говориться у матеріалі Bloomberg.

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Зазначається, що українці у 2021 році отримали близько 67% із 30 000 сезонних віз Великої Британії для роботи на фермах. Нині цей показник неухильно знижується. Заміну українцям британці шукають у Таджикистані, Молдові та Непалі. При цьому замінити українців на робітників з інших країн не так і просто.

"Нові ринки пов'язані з новими ризиками. У тому числі, що з робітників стягуватимуться незаконні збори за наймання від місцевих операторів. Також вони пов'язані з незнанням ними або недовірою до системи охорони праці у Великій Британії", – йдеться у матеріалі.

Крім того, нові працівники ще повинні звикнути до специфіки роботи, а на їхнє навчання будуть потрібні додаткові витрати. Це позначиться на продовольчих цінах: вони вже наближаються до рекордно високого рівня у всьому світі.

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На заробітки не виїхати через війну

У багатьох професійних галузях для українців зарплати знизилися ще в травні. Все через кризу, яка переживає ринок праці.

Так, найменші заробітні плати пропонують у таких областях:

безпека – 9200 грн;

туризм, готелі, ресторани – 9500 грн.;

початок кар'єри, студенти – 10300 грн;

видобуток сировини – 11 000 грн.;

інсталяція та сервіс – 12 600 грн;

банки, інвестиції, лізинг – 13100 грн.

Невтішною тенденцією є те, що майже у всіх професійних галузях спостерігається зниження середньої заробітної плати. За винятком кількох професійних сфер, падіння середньої зарплати у травні становить від 9% до 58%.

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Раніше ми розповідали, ким готові стати українці, щоб знайти роботу. Також ми писали про особливості роботи на фрілансі та за трудовим договором.