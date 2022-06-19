Война в Украине ударила по британским фермерам: что происходит

Британские фермеры не могут собирать урожай без украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за войны в Украине фермеры в Великобритании не могут собирать урожай. Все потому, что им не хватает дополнительных рабочих рук из нашей страны.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

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Отмечается, что украинцы в 2021 году получили около 67% из 30 000 сезонных виз Великобритании для работы на фермах. Сейчас этот показатель неуклонно снижается. Замену украинцам британцы ищут в Таджикистане, Молдове и Непале. При этом заменить украинцев на рабочих из других стран не так-то и просто.

"Новые рынки сопряжены с новыми рисками. В том числе, что с рабочих будут взиматься незаконные сборы за наем от местных операторов. Также они связаны с незнанием ими или недоверием к системе охраны труда в Великобритании", – говорится в материале.

Кроме того, новые работники еще должны привыкнуть к специфике работы, а на их обучение потребуются дополнительные расходы. Это скажется на продовольственных ценах: они уже приближаются к рекордно высокому уровню во всем мире.

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На заработки не уехать из-за войны

Во многих профессиональных областях для украицнев зарплаты в снизились еще в мае. Все из-за кризиса, который переживает рынок труда.

Так, наименьшие заработные платы предлагают в следующих областях:

безопасность – 9200 грн;

туризм, отели, рестораны – 9500 грн;

начало карьеры, студенты – 10 300 грн;

добыча сырья – 11 000 грн;

инсталляция и сервис – 12 600 грн;

банки, инвестиции, лизинг – 13 100 грн.

Неутешительной тенденцией является то, что почти во всех профессиональных областях наблюдается снижение средней заработной платы. За исключением нескольких профессиональных сфер, падение средней зарплаты в мае составляет от 9% до 58%.

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Ранее мы рассказывали, кем готовы стать украинцы, чтобы найти работу. Также мы писали, об особенностях работы на фрилансе и по трудовому договору.