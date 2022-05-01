Війна і борщ: які ціни на городину слід чекати у травні

Вартість продуктів борщового набору неабияк зросте / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кінець цьогорічної весни нетиповий для України. Низка агропідприємств зупинила роботу чи збанкрутіла. Запаси городини мізерні, а тепличний овоч багатьом не по кишені.

"Сьогодні" дізнався, що буде з цінами на овочі борщового набору цього місяця.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росію в Україну значно подорожчала частина овочів борщового набору. Зокрема, морква і буряк. Нині кіло моркви коштує за даними ринку "Шувар": від 17 до 18 грн, а буряк від 16 до 18 гривень. Втім на роздрібних ринках, за них, подекуди, правлять аж 40 грн.

Що подешевшало?

Картопля на ринку трохи впала в ціні. Після незначного подорожчання в перший місяць війни ціни відкотились. Нині кіло, в середньому, продають за 10 грн. Все залежить від сорту та розміру. У поточному сезоні зібрали великий врожай, тож до нового вистачить. Це дозволить в наступні кілька місяців не піднімати ціни на неї.

Після налагодження постачання картоплі із сховищ Сумської, Чернігівської та Миколаївської областей, а також з паралельним надходженням на внутрішній ринок нових обсягів якісної картоплі із Польщі, пропозиція у даному сегменті ринку поступово почала перевищувати попит, що й призвело до встановлення негативних цінових тенденцій, — повідомили в коментарі "Сьогодні" аналітики проєкту "АПК-Інформ: овочі та фрукти".

Травень змусить переглянути цінники

Травень примусить ринки та торговельні мережі кардинально переглянути цінники в бік зростання, зокрема, через дефіцит овочів "борщового набору". Бракуватиме в травні:

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моркви;

буряка;

капусти;

цибулі.

Цілком очікувана ситуація з капустою. Ціни на білокачанну ростуть від зими. Вони вже в 2,8 рази вищі, ніж торік. І це, незважаючи на те, що на базарах та в магазинах вже продається білоголова з теплиць. Ціна кілограму, в середньому, 35 гривень.

Попит на цей овоч дозволив фермерам підвищувати ціни на продукцію із запасів. Лише за тиждень минулорічна капуста у господарствах подорожчала на 19%, а до нового врожаю далеко. На сьогоднішній день кілограм за даними гуртового ринку "Шувар" коштує від 16 до 21 грн.

На полицях товар минулого врожаю

Як розповів "Сьогодні" виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, на полицях на ринку присутній врожай минулого року, це: картопля, буряк, морква, капуста.

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Імпорт повністю перекритий, а те, що нині дає теплиця, – надзвичайно дороге. Такої городини надзвичайно мало. Тож ситуація з високими цінами, за обмеженої пропозиції буде, практично, до моменту, поки не з’являються перші надходження з відкритого ґрунту, — сказав він.

Що впливатиме на ціни?

На ціну городини для борщу у цьому місяці значно впливатиме і логістика. Адже з окупованих південних та східних регіонів продукцію зараз не везуть.

Ціни на овочі борщового набору будуть зростати в зв’язку із зменшенням загального обсягу пропозиції на споживчому ринку табільш-менш сталому попиті на городину. Тож нам варто чекати в травні 10% зростання цін, — зауважив Олег Пендзин.

На формування цін в умовах війни впливає і подорожчання пального та затримка в дорозі через бойові дії та повітряні тривоги. Також в одних регіонах пропозиція може бути надлишковою, в інших, навпаки, спостерігатися дефіцит. Відтак і ціни різнитимуться.

Раніше ми розповідали, чому українцям доведеться затягнути паски, а також писали, скільки доведеться віддати за "польську базу".