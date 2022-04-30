Доведеться затягнути паски! В Україні прогнозують колосальне здорожчання продуктів

Інфляція та витрати на логістичні ланцюжки впливають на кінцеву вартість продуктів

Продукти в Україні коштуватимуть більше / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найближчим часом в Україні прогнозують подорожчання харчових продуктів на 20%.

Таку думку висловив в ефірі всеукраїнського телемарафону заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Денис Марчук.

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За його словами, українці матимуть і хліб, і до хліба, бо аграрії виконують своє стратегічне завдання – працюють над посівною і засівають поля культурами. Втім доступність до продукції погіршилася через воєнні дії, внаслідок пошкодження логістичних ланцюжків, очікують і зростання цін на продукти.

"Ще до війни зросли ціни на енергоносії, газ, паливно-мастильні матеріали, а з її початком дуже ускладнилися логістичні ланцюги – зруйновано мости та шляхи. Наразі продукція доставляється об'їзними дорогами, що здорожчує витрати на транспортування", – зауважив Марчук.

Із початком війни також зріс вплив рівня інфляції в Україні. Це додатково вплинуло на формування цін на продукти.

Забезпечення громадян

30 квітня уряд створив Міжвідомчу робочу групу, яка відповідатиме за забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану. До складу групи увійшли представники профільних міністерств, Держпродспоживслужби й обласних військових адміністрацій.

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Головним її завданням буде координація учасників та оперативне розв’язання проблем із закупівлею й доставкою необхідних товарів у зони активних бойових дій.

"Понад 7 мільйонів продуктових наборів спрямують у найбільш уражені війною регіони. До таких наборів входять продукти тривалого зберігання, кожен набір розрахований на місяць споживання", – зазначили у Мінекономіки.

Ціни на продукти

Члена Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів "Сьогодні", що в Україні дефіциту з основних харчових продуктів немає, але продукти подорожчають саме через логістичні проблеми.

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Очікувано, дорожчими будуть овочі – огірки, помідори, капуста, молода картопля, які традиційно або вирощували в теплицях, або в цей час привозили з Єгипту, Ізраїлю, Туреччини та Польщі. Їх або не привозитимуть через блокування портів, або завозитимуть в обхід через інші країни. Ціни на них зростатимуть до початку червня, аж поки інші області не засадять свої площі.

За даними "Мінфіну", подорожчали огірки гладкі, які тепер по 101,95 грн/кг, а також огірки короткоплідні – до 119 грн/кг. За тепличні огірки просять тепер 96,9 грн/кг.

Помідори червоні тепер коштують 83,4 грн/кг. Помідори рожеві оцінюють в 149,7 грн/кг, а помідори сливка – в 101,2 грн/кг.

Ріпчасту цибулю продають, в середньому, за 18,93 грн/кг. Цибулю синю оцінюють у 39,9 грн/кг. Ціна на молоду картоплю становить 45,25 грн/кг.

Єдиний продукт, що фіксовано здешевшав – це капуста. За кілограм молодої капусти просять 43,9 грн/кг, а за кілограм білокачанної – 23,27 грн/кг.

У світі підскочили ціни й на зернові на 70%, оскільки Україна цього року не зможе експортувати свою продукцію. Щойно продукцію знову продаватимуть за кордон, ціни зростуть і у нас.

Раніше "Сьогодні" писали, що у травні з українських заправок може зникнути популярний вид бензину. Водночас у світі зафіксували найвищий індекс долара за останні 20 років.