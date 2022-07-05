Відновлення України після війни: які країни хочуть закріпити за регіонами (список)

Хто допоможе відновлювати Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Український уряд оцінив відновлення України у понад 700 млрд доларів. Тим часом, стало відомо, хто з європейських країн допоможе відродити зруйновані війною українські регіони.
Як повідомляє пресслужба Кабінету міністрів, карту європейських держав було представлено під час конференції у швейцарському Лугано.
Згідно з поданою картою, західні країни допомагатимуть із повоєнним відновленням таким регіонам України:
- Німеччина – Чернігівщині;
- Канада – Сумщині;
- США та Туреччина – Харківщині;
- Чехія, Фінляндія та Швеція – Луганщині;
- Бельгія – Миколаївщині;
- Швеція та Нідерланди – Херсонщині;
- Швейцарія – Одещині;
- Норвегія – Кіровоградщина;
- Австрія – Запоріжжя;
- Польща та Італія – Донеччині.
При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що основним джерелом відновлення України мають стати конфісковані активи Росії та російських олігархів.
"Російська влада розв'язала цю криваву війну. Вони спричинили ці масштабні руйнування і повинні понести за це відповідальність", – сказав чиновник.
Повоєнна допомога для України
Європейська комісія створить міжнародну платформу, на якій будуть збирати гроші та виробляти рекомендації щодо відновлення України .
У платформи буде відразу кілька рівнів:
- найвищий, де будуть представлені лідери держав. Вони визначать стратегічні напрями роботи;
- спільна координаційна група. Тут будуть керівники виконавчої влади різних країн, а також особи, які ухвалюють рішення від імені того чи іншого бізнесу;
- тематичні групи з галузевих напрямів.
Раніше "Сегодня" вже писали, яку суму на відновлення інфраструктурних об'єктів України планує виділити Європейський Союз Також ми розповідали, як в Україні будуть відбудовувати житло та енергосектор.