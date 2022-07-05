Восстановление Украины после войны: какие страны хотят закрепить за регионами (список)

Кто поможет восстанавливать Украину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Украинское правительство оценило восстановление Украины более чем в 700 млрд долларов. Тем временем стало известно, какие из европейских стран помогут возродить разрушенные войной области.
Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, карта европейских государств была представлена в ходе конференции в швейцарском Лугано.
Согласно представленной карте, западные страны будут помогать с послевоенным восстановлением таким областям Украины:
- Германия – Черниговской;
- Канада – Сумской;
- США и Турция – Харьковской;
- Чехия, Финляндия и Швеция – Луганской;
- Бельгия – Николаевской;
- Швеция и Нидерланды – Херсонской;
- Швейцария – Одесской;
- Норвегия – Кировоградской;
- Австрия – Запорожской;
- Польша и Италия – Донецкой.
При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что что основным источником восстановления Украины должны стать конфискованные активы России и российских олигархов.
"Российская власть развязала эту кровавую войну. Они повлекли за собой эти масштабные разрушения и должны понести за это ответственность", – сказал премьер.
Послевоенная помощь Украине
Европейская комиссия создаст международную платформу, на которой будут собирать деньги и вырабатывать рекомендации по восстановлению Украины.
У платформы будет сразу несколько уровней:
- высший, где будут представлены лидеры государств. Они определят стратегические направления работы;
- совместная координационная группа. Здесь будут руководители исполнительной власти разных стран, а также лица, которые принимают решения от имени того или иного бизнеса;
- тематические группы по отраслевым направлениям.
"Сегодня" уже писали, какую сумму на восстановление инфраструктурных объектов Украины планирует выделить Европейский Союз. Также мы рассказывали, как в Украине будут отстраивать жилье и энергосектор.