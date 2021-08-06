Злодії вкрали гроші через Приват24 – як це можливо

Через додаток Приват24 злодії вкрали гроші. Колаж: "Сьогодні"
У Львові злодії вкрали мобільний телефон і перевели через систему Приват24, пройшовши двухфакторную аутентифікацію, на свої рахунки понад 24 тисяч гривень.
Про це пише Dailylviv.
Для незаконного доступу до Приват24, ймовірно, вони зайшли в інтернет-банкінг, змінивши пароль входу (за допомогою функції "Забули пароль?"). Після успішного скидання пароля злодії перевели гроші на свій рахунок.
Як з'ясувалося під час досудового розслідування, після крадіжки коштів чоловіки 21 і 25 років зняли їх з картки через банкомат.
Що їм загрожує
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Їх звинувачують у заволодінні майном та грошовими коштами, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем.
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