Крадуть гроші сотень українців: які схеми вигадали інтернет-шахраї і як від них убезпечитися

Правила безпечного банкінгу: розповідаємо, як захистити свої гроші від інтернет-шахраїв / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні сильно активізувалися різноманітні телефонні та інтернет-шахраї.

Останнім часом на сайті із відгуками до банків почали залишати дедалі більше відгуків про те, як злочинці вивели усі гроші з рахунку або навіть взяли декілька кредитів.

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"Сьогодні" розповідають про найпопулярніші схеми обману та те, як убезпечити себе від шахраїв.

На чому "грають" аферисти

Усі виверти шахраїв спрямовані на те, щоб викликати у своєї жертви сильну емоцію та змусити втратити пильність.

Зазвичай – страх. Це і дзвінки із "банку" з повідомленням про те, що ваш рахунок заблоковано і його перевіряє НБУ, і стара, як світ, схема "ваш родич потрапив у біду".

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Людина, яка отримує такий дзівнок, перебуває у паніці і часто називає шахраям усі необхідні дані або перераховує гроші на їхній рахунок.

Полюбляють злочинці і людську жадібність. Сотням українців приходили смс про те, що вони виграли автомобіль або можуть купити якусь річ за унікальною знижкою.

Зателефонувавши за номером, виявляється, що для того, щоб забрати приз, потрібно заплатити невеличке держмито просто зараз.

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Проведення операції за карткою під тиском шахрая має назву соціальний інжиніринг.

Усвідомлює свої дії жертва вже пізніше, коли з її рахунку списують всі гроші або вона не отримує жодних призів та виграшів.

Як захиститися від соціального інжинірінгу

Якими б жорстокими не здавались ці схеми, захиститися від них найпростіше:

пам’ятайте – співробітники банку ніколи не просять вас повідомити пароль або CVV-код картки за будь-яких обставин;

якщо у вас є сумніви у тому, що вам телефонує співробітник банку – скиньте дзвінок та перетелефонуйте за тим номером, який зазначено на вашій банківській картці;

нікому не повідомляйте дані своєї картки – навіть якщо вам назвали номер вашої картки і останні операції за нею;

отримавши повідомлення про виграш, перевірте інформацію на офіційному сайті компанії, яка проводила розіграш, а не телефонуйте за номером із повідомлення;

не робіть жодних кроків згаряча – це і є метою злочинців. Пам’ятайте, вони можуть представлятися ким завгодно, але кожне слово потрібно перевіряти лише з офіційних джерел.

Інтернет-шахрайство та злам аккаунтів

Набагато складніше захиститися від тих, хто намагається вкрасти гроші без вашої участі.

Нині дуже популярною стала схема зміни фінансового номеру телефона, злому мобільних додатків та викрадення паролів від рахунків.

Нещодавно клієнт ПриватБанку поскаржився на те, що шахраї вкрали з картки його дружини усі гроші, а також взяли кредитів на понад 100 тис грн.

Зробити це вони змогли, змінивши фінансовий номер телефона через додаток Приват24.

Усвідомити це жертви аферистів змогли лише через кілька тижнів, коли намагалися оплатити карткою в магазині.

Нерідко з карток українців злочинці роблять покупки в інтернеті. Раніше ми писали, як шахраї купили музику в інтернеті на всі гроші користувачки Приват24.

Тепер жінка не може повернути усі гроші, адже кількість транзакцій перевищує встановлений ліміт.

Від IT-геніїв захиститися складно, але декілька порад допоможуть мінімізувати ризики.

Встановіть ліміт на покупки в інтернеті

У інтернет-додатку більшості українських банків можна встановити інтернет-ліміт – це сума, понад яку не можна витратити протягом місяця в інтернеті.

Оновлюватися ліміт буде 1-го числа кожного місяця і збільшити його можна в будь-який момент.

Можна навіть відключити можливість робити покупки в інтернеті. Це актуально для тих, хто рідко користується цією опцією і переживає за свою безпеку.

Дбайте про безпеку своїх даних

Встановіть складний, надійний пароль для мобільного банкінгу та пошти.

Не встановлюйте всюди однакові паролі, оскільки так ви можете втратити не один аккаунт, а одразу всі.

Не зазначайте особисті дані на підозрілих сайтах та ніколи під час покупки не повідомляйте пароль.

Перевірити сайт можна за допомогою сервісу "STOP FRAUD" Кіберполіції та сервісу "Black List" Асоціації "ЄМА".

Підключіть послугу смс-банкінгу, щоб одразу отримувати інформацію про нові транзакції.

Якщо ви загубили картку або стався витік даних – одразу блокуйте картку. Не хвилюйтесь, ваші кошти нікуди не дінуться і картку можна буде перевипустити. У такому випадку рахунок йде на хвилини.

Під час введення паролю в банкоматі прикривайте клавіатуру рукою, адже аферисти навчились встановлювати невеличкі мікрокамери.

Такоже пересвідчуйтеся у тому, що на банкоматі та картоприймачі не встановлено додаткових пристроїв.

Що робити при зміні фінансового номеру

Зміна фінансового номеру є однією з найгірших афер, оскільки фактично дає повний доступ до вашого рахунку злочинцю.

Дізнатися про це можна, якщо ваша сім-карта раптом перестала працювати або на ваш номер почали надходити дивні дзвінки та поповнення рахунків.

Це свідчить про те, що шахрай намагається перевипустити сім-картку і відновлює її, як "втрачену".

У такому випадку потрібно негайно блокувати доступ до усіх додатків та карток, а потім зателефонувати до мобільного оператора та заблокувати усі сім-картки.

Заблокувати потрібно усі персональні кабінети, які прив’язані до вкраденого номеру.

Отже, головним правилом залишається – дбати про безпеку даних та не піддаватися паніці.

Раніше ми писали і про недобросовісні банки, які можуть з’їсти ваші кошти, як цього не допустити, читайте в матеріалі.